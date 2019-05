Vastarintaa Venäjällä Puškinista Pussy Riotiin julkaistaan Maailman kirjoissa

Artemi Troitskin uutuusteos Vastarintaa Venäjällä on kirja erilaisesta Venäjästä – anarkistien, taiteilijoiden, punkkareiden, dandyjen ja hipstereiden maasta. Kirja nostaa valokeilaan venäläisen yhteiskunnan vallankumoukselliset sankarit, jotka ovat muuttaneet maata marginaalista 1800-luvulta nykypäivään. Artemi Troitski, yksi Venäjän tunnetuimmista toisinajattelijoista, kurkistaa Venäjän vaihtoehtoiseen historiaan ja antaa samalla uutta näkökulmaa Venäjän nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Kirja julkaistaan osana Maailman kirjat -ohjelmaa Maailma kylässä -festivaaleilla Rautatientorilla.

Artemi Troitskin Vastarintaa Venäjällä – Puškinista Pussy Riotiin on kattava esitys viimeisen 200 vuoden venäläisestä kulttuurihistoriasta tuoreesta näkökulmasta. Keisareiden ja puolueen pääsihteereiden sijasta pääosassa ovat nuoret, heidän alakulttuurinsa ja liikkeensä futuristeista hipstereihin ja 1920-luvun katulasten folkloresta tämän hetken Venäjällä mieltään osoittavien koululaisten ajatuksiin. Punaisena lankana on sukupolvesta toiseen jatkuva vastarinta autoritaarista valtiovaltaa ja virallista kulttuuria vastaan.

Artemi Troitski (s. 1955) aloitti julkisen uransa Neuvostoliiton ensimmäisenä tiskijukkana vuonna 1972. Hän on työskennellyt rock-kriitikkona, televisiotoimittajana ja kirjallisuus- ja miestenlehti Playboyn päätoimittajana. Vuonna 2014 Moskovasta Tallinnaan muuttanut Troitski tunnetaan nykyisin parhaiten antiputinistisena mielipidevaikuttajana ja kolumnistina. Häneltä on aiemmin suomennettu teos Terveisiä Tšaikovskille – Rock Neuvostoliitossa (1988) sekä kolumnikokoelmat Kiinnostavia aikoja – Kirjoituksia 90-luvun Venäjältä (1999), Venäjän viimeinen diversantti (2007) ja Venäläinen karmageddon (2015).

Vastarintaa Venäjällä julkaistaan 26.5. kello 12:30 Maailman kirjat -teltassa Rautatientorilla

Maailman kirjat -teltta on avoinna lauantaina 25.5. klo 11–21 ja sunnuntaina 26.5. kello 11–19 Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingin Rautatientorilla, tervetuloa! 40 näytteilleasettajaa esittelee ja myy kirjallista tuotantoaan, lavalla nähdään yli 20 kirjallista keskustelua kaiken maailman aiheista: maailmankirjat.fi

Lauantai-iltana pureudutaan rapartistien kanssa hiphop-kulttuuriin ja suomiräpin sukupuolikuvastoon Hyvä verse ja Hiphop Suomessa -kirjojen pohjalta.

Sunnuntain haastateltavia on muiden muassa professori Heikki Hiilamo teoksestaan Näkymättömät sankarit – Suomalaisten salainen apu Chilen vallankaappauksen uhreille. Hiilamon kirja kertoo suomalaisdiplomaateista, jotka onnistuivat pelastamaan jopa 2500 chileläisen hengen kenraali Pinochetin vallankaappauksen aikana. Nyt vuoden 1973 tapahtumista on tehty tv-draamasarja Invisible Heroes.

Maailman kirjojen avajaisjuhlat pidetään Kansallisteatterin Lavaklubilla perjantai-iltana 24.5. kello 19 alkaen, tervetuloa! Teemana on Kirjat ja kapinahenki Venäjällä: ohjelmassa legendaarisen Tsentr-yhtyeen Vasili Shumovin DJ-keikka johdattaa undergroundin vastarintaan Venäjällä ja Arkady Kots Band Moskovasta esittää riemastuttavaa antifasistista ja sodanvastaista folkpunkkia, vapaa pääsy!