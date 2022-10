Vastustamaton Prinsessa Pikkiriikki valloittaa pian elokuvana!

Kaikkien tuhmuroijien sankari Prinsessa Pikkiriikki on pian myös filmitähti, sillä Hannele Lampelan ja Ninka Reitun rakastetusta hahmosta kertovan elokuvan kuvaukset käynnistyvät kesällä 2023.

Prinsessa Pikkiriikki -elokuvan ohjaa teatteriohjaajana ja näyttelijänäkin tunnettu Lauri Maijala ja sen käsikirjoituksesta vastaavat yhdessä käsikirjoittaja Tuuli Kanervankallio ja kirjailija Hannele Lampela.

”Pikkiriikin seikkailujen siirtyminen elokuvan muotoon on tietysti todeksi tullut unelma, olen siitä aivan valtavan onnellinen ja kiitollinen. Elokuva pohjaa esikoistekstiini ja kun kirjoitin sitä keittiössäni kahdeksan vuotta sitten, en olisi voinut kuvitellakaan sen siirtyvän vielä joskus valkokankaalle”, Lampela iloitsee.

Elokuvassa anarkistinen oman elämänsä prinsessa Pikkiriikki kauhistuu saadessaan kuulla, että äidin sisuskaluissa asusteleva pikkuveli aikoo pian muuttaa Pikkiriikin huoneeseen. Omaperäisen naapurinsa rouva Jenssenintädin viisauksien pohjalta Prinsessa Pikkiriikki keksii suunnitelman ja taikoo määräilevät aikuiset Himpskattiin taikakoiransa Makkaran avulla.

”Prinsessa Pikkiriikki on vuoren kokoinen persoonallisuus metrin mittaisessa kehossa. Riemastuttava Pikkiriikki on täydellinen elokuvan päähenkilö, joka on satavarmasti aktiivinen toimija. Sellainen joka pistää kaikenmoiset pienen ihmisen vapautta rajoittavat normit päälaelleen – ja katsojat sopivasti pelkäämään, että mitä se seuraavaksi keksii. Käsikirjoitusta lukiessa on saanut vilpittömästi nauraa ja liikuttua aikuinen mieskin. Pikkiriikin ainutlaatuisesta päämäärätietoisuudesta tulee nauttimaan jokainen, joka on joskus ollut vähän tuhma ja täysin kohtuuton”, ohjaaja Maijala sanoo.

Prinsessa Pikkiriikin uusista seikkailuista pääsee nauttimaan jo ensi viikolla, kun kirjasarjan uusin osa, Prinsessa Pikkiriikin hiukkasen hurjat sadut, ilmestyy. Kirjassa Pikkiriikki kertoo viisi tuttua satua hiukan lurjusmaisesta näkökulmasta.

Suomen lisäksi Prinsessa Pikkiriikki -sarja hurmaa nykyään myös maailmalla. Elina Ahlbäck Literary Agency on myynyt sarjan oikeudet jo Espanjaan, Italiaan, Tanskaan ja Viroon.

Hannele Lampela (s. 1982) on Loviisassa asuva kirjailija ja toimittaja, joka tunnetaan Prinsessa Pikkiriikin lisäksi esimerkiksi syksyllä jatkuvasta Talventaian tarinoita -sarjasta ja elokuussa alkaneesta alakoululaisten supersankarisarjasta Paavali Pattinen, supernolo supersankari. Ninka Reittu (s. 1982) on kuvataiteilija ja lastenkirjailija ja sarjakuvapiirtäjä, joka asuu Joensuussa. Maaliskuussa 2023 ilmestyy Reitun Pulla Vehnänen -kuvakirjan toinen osa, Pulla Vehnänen ja yö puumajassa.

Lisätiedot Prinsessa Pikkiriikki -elokuvasta: tuottaja Tia Ståhlberg, +358 40 762 4337, tia.stahlberg@helsinkifilmi.fi

Lisätiedot Prinsessa Pikkiriikin hiukkasen hurjat sadut -kirjasta, pdf-vedokset ja kirjantekijöiden haastattelupyynnöt: anni.gullichsen@otava.fi