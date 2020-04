Vastuullinen ekoluksus - Nyt tulee nokkonen! Kutsu mediatilaisuuteen

YritysVihti suuntaa toimintansa ja resurssinsa yritysten akuuttiin kriisiapuun 8.4.2020 18:12:58 EEST | Tiedote

Covid-19 -viruksen aiheuttama kriisitilanne on vaikuttanut voimakkaasti yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kautta Suomen ja erityisesti pienyritysten avuntarve on kasvanut rajusti viime viikkojen aikana. YritysVihti ry:n toiminnan ydinajatus on auttaa pienyrityksiä koko elinkaaren ajan ja haluamme nyt vastata yrittäjien hätähuutoon. Olemme avanneet yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa kriisitukipalvelun, ja keskitämme huhtikuun ajan voimavaramme ja osaamisemme toimivien yritysten neuvontaan näiden vaikeiden aikojen yli. ”Poikkeukselliset ajat vaativat nyt poikkeuksellisia toimia! Olisi suurta haaskausta, jos nyt menetettäisiin auttamisen puutteesta elinkelpoisia ja hyvin toimivia yrityksiä. Pienille yrityksille suunnattu kriisiapu, on akuutin avun lisäksi myös investointi tulevaan, sillä kriisin jälkeen talouden elpyminen tarvitsee entistä enemmän yrittäjiä ja toimivaa pk – yrityssektoria”, korostaa Pertti Salovaara, YritysVihti ry:n hallituksen puheenjohtaja.