Vastuullinen kesätyönantaja Kojamo palkkaa 50 kesätyöntekijää

Vastuullinen kesäduuni -kilpailun suurten yritysten sarjan vuonna 2017 voittanut Kojamo Oyj tarjoaa tänäkin vuonna kesätyöpaikan viidellekymmenelle innokkaalle.

Kojamo on ollut mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa jo neljän vuoden ajan. Vastuullinen kesäduuni haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja, ja palkitsee vastuullisimmat kesätyönantajat. Viime vuonna Kojamo voitti suurten yritysten sarjan saaden kesätyöntekijöiltä kiitosta erityisesti hakijakokemuksesta ja mielekkäistä työtehtävistä.

Tulevana kesänä Kojamo tarjoaa jälleen 50 kesätyöpaikkaa. Hakuaika alkaa maanantaina 15.1.2018 ja haku on auki helmikuun loppuun. Työpaikkoja on tarjolla sekä Helsingin pääkonttorilla että Lumo-kotikeskuksissa ympäri Suomen. Työsuhteen kesto on 2-5 kuukautta tehtävästä riippuen.

Kojamo palkkaa useamman myyntineuvottelijan, isännöitsijän ja palveluneuvojan. Lisäksi töitä on tarjolla muun muassa vuokravalvojalle, talotekniikkaharjoittelijalle, tekniselle managerille, ohjelmointiharjoittelijalle, ostoreskontranhoitajalle, kirjanpitäjälle ja toimistoassistentille.

Työnhakijoilta odotetaan täysi-ikäisyyden lisäksi ennen kaikkea reipasta ja energistä palveluasennetta.

– Tarjoamme kesätyöpaikan, jossa pääsee kehittämään sekä omaa osaamistasi että yrityksemme toimintaa. Työn tueksi lupaamme hyvän perehdytyksen, innostavan ilmapiirin ja kilpailukykyisen palkkauksen, Kojamon HR-asiantuntija Minna Vuorinen listaa.

Kojamo on Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjan pääyhteistyökumppani. Yritys on sitoutunut kampanjan kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus.

Avoimet kesätyöpaikat ovat nähtävissä ma 15.1.2018 alkaen osoitteessa kojamo.fi/kesatyo