Vastuullinen sijoittaminen indeksirahastoilla laajenee yhä kehittyvillä markkinoilla – Ilmarinen jälleen mukana kehittämässä

Euroopan suurimman varainhoitoyhtiön Amundin uusi Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF-rahasto listautui Saksan Xetra-pörssiin 30.6.2020. Ilmarinen on mukana rahaston listautumisessa sijoitettuaan siihen 500 miljoonaa euroa.

Uusi Amundi MSCI Emerging ESG Leaders Select UCITS ETF sijoittaa yli 450:ään kehittyvillä markkinoilla toimivaan suureen ja keskisuureen yritykseen. Rahaston seuraamaan MSCI:n indeksiin pääseviltä yrityksiltä vaaditaan vertailuryhmässään hyviä arvioita siitä, miten ne huomioivat vaikutukset ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja hyvän hallinnon periaatteisiin, eli niin sanottuihin ESG-kriteereihin. Rahasto kattaa kaikkiaan 26 kehittyvää taloutta. Indeksi ja sitä seuraava rahasto ovat sulkeneet pois sijoituskohteistaan tupakkateollisuuden, alkoholin, uhkapelit, ydinvoiman ja aseet mukaan lukien ydinaseet, käsiaseet ja kiistanalaiset aseet.

Ilmarisen osakeindeksirahastoista jo yli 90 % vastuullisissa tuotteissa

Kyseessä on jo viides viimeisen puolentoista vuoden aikana perustettu ESG-indeksiin sijoittava pörssilistattu indeksirahasto, jota Ilmarinen on ollut mukana kehittämässä.

Ilmarinen on tehnyt yhteistyötä sekä indeksitarjoajan että ETF-talojen kanssa kehittääkseen tuotteita, jotka ottavat huomioon vastuullisuusnäkökulmat myös ulkoisissa passiivisissa sijoituksissamme. Vastuullisuus on ollut jo pitkään olennainen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa ja se on integroitu osaksi kaikkia sijoituspäätöksiä. Tällä hetkellä Ilmarisen osake-ETF-sijoituksista yli 90 prosenttia (4,3 Mrd EUR) on sijoitettuna vastuullisiin ESG-tuotteisiin.

MSCI:llä on yhteensä 17 erilaista ESG-kriteeristöä. Ilmarinen on valinnut Leadersin, koska tämä kriteeristö ottaa laajasti huomioon ESG:n kaikki alueet, on sovellettaessa kaikkiin toimialoihin ja kattaa sekä kehittyvät että kehittyneet markkinat. Indeksiin pääsee mukaan toimialoilta vain paras puolikas ESG-arvoilla mitattuna, joten indeksissä pysyminen vaatii vastuullisuuden jatkuvaa parantamista.

- Olemme olleet kehittämässä useita ESG ETF -tuotteita eri tarjoajien kanssa, sillä pidämme tärkeänä sitä, että on valinnanvaraa. Kehittämämme vastuullisuuden huomioivat ETF-tuotteet seuraavat indeksiperhettä, jonka kautta meillä on pääsy laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille, kertoo Niina Arkko, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen analyytikko.

- Olemme iloisia, että Ilmarinen luotti asiantuntemukseemme indeksitarjoajana ja päätti tukea uuden Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF ‑rahaston lanseerausta. Uskomme, että sijoittajilla on keskeinen rooli siirtymässä kohti vihreää taloutta, sanoo Gaëtan Delculée, Head of Amundi ETF, Indexing and Smart Beta Sales.

Ilmarisen sijoittamilla eläkevaroilla turvataan nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Ilmarinen tavoittelee hiilineutraalia eläkevarojen sijoittamista vuoden 2035 loppuun mennessä. Ilmarinen vastaa noin 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta, ja on Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö. Kansainvälisesti toimiva Amundi on puolestaan Euroopan suurin varainhoitaja[1].

[1] Source: IPE “Top 400 asset managers” published in June 2019, based on assets under management as at 31/12/2018