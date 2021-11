Vedenpinnat keskimääräisellä tasolla Oulujoen vesistöalueella (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyössä katse kohti toimenpiteitä (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa) 11.11.2021 14:40:59 EET | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on edennyt vaiheeseen, jossa strategiset valinnat on tehty ja toimenpidesuunnittelu on jo pitkällä. Toimenpiteitä tullaan tekemään yhteistyössä koko alueen sisällä kahdeksan maakunnan voimin. Lisäksi maakunnat ovat konkretisoineet strategian pohjalta omat, aluekohtaiset toimenpidesuunnitelmat. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin marraskuussa.