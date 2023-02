Venäjällä hävitettäväksi määrätty kirja ilmestyy nyt suomeksi – Oksana Vasjakinan Haava on omakohtainen kuvaus homoseksuaalisuuden heräämisestä

Tytär kuljettaa äitiään Siperiaan haudattavaksi. Hän haluaa ymmärtää viha-rakkaussuhdetta, joka heillä oli toisiinsa. Äiti ajatteli, että tytär oli kirottu ja että hänen oma syöpänsä oli alkanut rintaan jääneestä maitotipasta.

Sysimustaa huumoria tihkuva, sydäntä raastava teos rakentuu selvitykseksi hyvin yksityisestä kokemuksesta. Samalla se kasvaa runolliseksi tutkimukseksi naiseudesta, äitikultista ja homoseksuaalisuudesta nyky-Venäjällä.

Oksana Vasjakina (s. 1989) on venäläinen kirjailija, feministi ja ihmisoikeusaktivisti. Haava on hänen esikoisromaaninsa. Se on yksi niistä 34 romaanista, jotka on määrätty hävitettäväksi Moskovan kirjastoista.

”Haava ei tullut siitä, ettei hän pysynyt hengissä, vaan siitä, että hän ylipäänsä oli olemassa.”

Haava on arvosteluvapaa 23.2.2023.

Tiedustelut ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Otavan kirjasto on kustannusyhtiö Otavan vuonna 1982 perustama kirjasarja, joka tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan. Sarjassa on ilmestynyt jo lähes 300 teosta. Otavan kirjaston kirjailijat ovat arvostettuja ja palkittuja maailmankirjallisuuden mestareita. Joukkoon kuuluu lukuisia Nobel-voittajia sekä muita rakastettuja maailmantähtiä. Otavan kirjasto on vuosien varrella julkaissut laajasti mm. Ian McEwanin, Siri Hustvedtin, Margaret Atwoodin, Jeffrey Eugenidesin ja Annie Proulxin tuotantoa.