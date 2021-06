Venäjän vakoojaverkosto – hyytävä tosielämän jännityskertomus nykyajan vakoojista

Jaa

Palkittu Guardianin toimittaja ja New York Times bestsellerkirjailija Luke Harding paljastaa Vladimir Putinin vakoojien verkoston, joka operoi myös Suomessa.

Venäjän Vakoojaverkosto on mukaansatempaava selonteko siitä, kuinka Kreml käy agenttiensa avulla yhä röyhkeämpää sotaa muovatakseen maailmaa sekä rikkoakseen Yhdysvaltojen ja Euroopan välit. Vaakalaudalla on koko länsimainen demokratia.



Vakuuttavaan aineistoon pohjautuva kirja avaa Ukrainan tilannetta, vaalihäirintää, murhia ja henkilöitä niiden takana. Lisäksi se tuo esiin kaikenkirjavan joukon ihmisiä, joita on kiristetty tai lahjottu palvelemaan Venäjän etua.



Suomen painoksen jälkisanoissa Harding kirjoittaa: ”Tähän saakka Suomi on voinut antaa Venäjän vapaasti ostaa saaria ja jääkiekkojoukkueita sekä värvätä entisiä poliitikkoja, jotka kaipaavat tunnustusta.... nähdäkseni Helsingin tulisi kuitenkin suhtautua venäläisten jakamiin lahjoihin hieman aiempaa suuremmalla varovaisuudella.”



Harding iloitsee, että suomennos ilmestyy juuri nyt, kun katseemme kohdistuu jälleen Putiniin: ”USA:n ja Venäjän huippukokous huomenna on ensimmäinen sitten kaikkien aikojen epäonnistuneimman kokouksen Helsingissä heinäkuussa 2018. Tuon kokouksen jälkeen Venäjä on kaikin keinoin pyrkinyt horjuttamaan länttä kyberhyökkäyksillä, myrkytyksillä, vaalivaikuttamisella ja muilla toimilla.”



Venäjän vakoojaverkosto on ainutlaatuinen teos jokaiselle, joka haluaa tietää miten venäläiset vakoojat nykyisin toimivat. Suomennokseen on lisätty myös kattava henkilöhakemisto.



Luke Harding on toimittaja, kirjailija ja Guardian-lehden palkittu kirjeenvaihtaja. Vuosina 2007–2011 hän toimi Guardianin Moskovan toimiston johtajana. Kreml karkotti hänet maasta ensimmäisenä tapauksena sitten kylmän sodan. Vuonna 2014 hän voitti arvostetun James Cameron -palkinnon.



Harding on käsitellyt Venäjää aiemmin kirjoissaan Mafiavaltio, Salajuoni – Kuinka Venäjä auttoi Trumpin Valkoiseen taloon ja Vaiennettu – Agentti Litvinenkon murha ja Venäjän sota lännen kanssa. Luke Harding asuu Hertfordshiressä Englannissa.



