Vene 23 Båt -messuilta parhaat kalastusvinkit ja -välineet

Kalastus on oma tärkeä paikkansa venemessuilla. Tälläkin kertaa messuilla esitellään useita kalastusveneitä, jotka on varustettu viimeisen päälle. Messuilla lanseerataan muun muassa uusi kotimainen kompakti kalastusvene, joka komeilee Kalastajan kanavan osastolla. Esillä on myös useita kalastustiimien ja kalastusoppaiden veneitä.

Tutut kalastusoppaat, urheilukalastajat ja muut huippuosaajat antavat vinkkejä. Paikalla ovat muun muassa Ville-Matti Blomqvist, Pyry Granlund, Jani Haavisto, Antti Heinonen, Teemu Hiltunen, Janne Huhtanen, Antti Kalliosaari, Jani Karonen, Kalle Koivusalo, Jari Kostamo, Rami Kuparinen, Saku Laaksonen, Peter Lahti, Jani Ollikainen, Toni Pohjalainen, Jari Rannisto, Jani Rouvinen, Tomi Tikkanen, Mika Vallius, Hannu Vesaranta ja Mika ”Haukikoira” Vornanen sekä Kalastajan kanavan Jyri Kuusisalo.

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämiskeskus (SKES) palkitsee messuilla perjantaina 10.2. Vuoden kalamiehen ja Vuoden kalastusoppaan.

Kalastuskuume kasvaa messuilla



Tohatsu-lavalla on luvassa monipuolista ja laadukasta ohjelmaa kaikille vapaa-ajankalastuksesta kiinnostuneille. Näkökulmia, tekniikoita, tyylejä ja vinkkejä kuullaan alan huippuosaajilta koko messujen ajan. Aiheita ovat muun muassa oikean tyyppisten välineiden valinta, kalaveneen ajaminen ja sijoittaminen kalapaikalle, luotaintekniikan hyödyntäminen ja tulkinta, heittotekniikat, kalastusmatkailu ja kalaveneen varustaminen. Myös ympäristöasiat ja vastuullisen kalastuksen teemat ovat esillä messuilla.



Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) esittelee vuoden 2023 Viehekalastuksen SM-kisoja, jotka järjestetään 16.–18.6.2023 Hartolan Jääsjärvellä. Viehekalastuksen SM-kisojen palkintona on vene, joka on nähtävillä myös venemessuilla SVK:n osastolla. Esillä on myös Vapaa-ajankalastajien pilkkikisa, joka on käynnissä 28.2.2023 saakka. Siihen ehtii vielä mukaan hakemalla kisatarran messuilta. Nopea täytyy olla, sillä tarroja on rajoitetusti.



Kalastajan Kanava esittää helmikuun lopussa julkaistavan kalastusohjelma Tuntemattomien kalavesien tulkit 3 -trailerin ennakkotunnelmineen venemessuilla lauantaina 11.2. Haukikoira isännöi lauantaina 18.2. Ursuit Challenge -heittokisaa, jossa tunnetut ja vähän tuntemattomammat vapakalastajat kisaavat tarkkuusheiton jalossa lajissa.



Urheilujuhlan tuntua Predator Masters -katsomossa



Lauantaina 11.2. nähdään Predator Masters 2022 -kalastuskilpailun finaalinäytös, jossa Suomen kovimmat urheilukalastajat ottavat mittaa toisistaan suosituimpien petokalojemme; ahvenen, kuhan ja hauen kalastuksessa. Ahvenpäivänä kalastetaan Saimaan vesillä, sieltä siirrytään seuraavana päivänä kalastamaan kuhaa Kivijärvelle ja lopulliset sijoitukset ratkaistaan hauenkalastuspäivänä Pellingissä. Kaudella 2022 mukana neljä kovaa parivaljakkoa edustamassa tiimejä: Lowrance (Pyry Granlund, Antti Kalliosaari), Garmin (Tomi Tikkanen, Saku Laaksonen), NorthSilver/Mercury (Teemu Hiltunen, Toni Pohjalainen) ja Ruoto (Janne Huhtanen, Kalle Koivusalo). Heti finaalinäytöksen perään pidetään venemessuilla perinteisen riehakkaat palkintojenjakoseremoniat. Paikalla ennen finaalinäytöstä on tuotantotiimin jäsen, taikuri Mika Värtö, joka tekee kalataikoja yleisölle.



Kalastusvälineet uudelle tasolle



Venemessuilla voi päivittää kätevästi myös kalastusvälineet, sillä tarjolla on keloja, vapoja sekä uistimia monenlaiseen kalastukseen. Kalastustarvike ja -varuste osastojen lisäksi messuilla on käsityöläisten kuja, josta voi ostaa uniikkeja haukijerkkejä, vaappuja ja meritaimenuistimia. Niitä esittelevät ja myyvät Jarno ”Vekkuli” Vähämäki JKing Fishing’stä, Jouni Tompuri Mörköpajasta, Aki Leppänen Heta Vaapusta, Janne Wikström PLM-uistimesta, Jarkko ”Fättis” Heljoranta JH-Lures’lta, Janne Koivisto Monkey Lure Factorysta, Kari Lossi Kymi Fishingiltä ja Jonas Sundfors Fåzzbitesiltä.

Vapaa-ajankalastajien viehekierrätykseen voi tuoda tarpeettomia ja rikkinäisiä lusikkauistimia, vaappuja ja jigejä. Viehetuunauspajassa vieheet saavat uuden elämän. Tuunauspajaa pitävät messuilla Stadin Kalajunnujen edustajat, jotka näyttävät viehekunnostuksen mallia messuvieraille. Kunnostetut vieheet jäävät seurojen käyttöön ja niitä jaetaan nuorille kalastajille.

Torstaina on Seniorit kalaan -teemapäivä, Mimmit kalastaa! joka päivä

Kalastus kuuluu monien arkeen ja viikonloppuihin. Sitten, kun työelämä on päättynyt, kalastukseen on entistä enemmän aikaa. Tämän on huomannut Kalastajan kanava, joka kohdentaa torstaina 16.2. ohjelmaa erityisesti iäkkäämmille kalastajille. Tarjolla on yhteistyössä Kansallisen senioriliiton kanssa toteutettava Seniorit kalaan – päivä torstaina 16.2. klo 11-15. Päivän ohjelma tarjoaa erityisesti seniorikalastajille suunnattua ohjelmaa ja mahdollisuuden kokeilla erilaisia kalastusvälineitä.



Vapaa-ajankalastajien Mimmit kalastaa! -hankkeen tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta. Vuoden 2022 aikana jo yli 500 mimmiä tutustui toimintaan hankkeen kautta. Suomen Vapaa-ajankalastajat kertovat hankkeesta venemessuilla.

Reconnect-näyttelyn teemana vesielementti, kierrätys ja luonnonmateriaalit



Aalto-alueella on turkulaisen käsityöläisen Katja Kivirannan kokoama näyttely, jossa hän on käyttänyt teosten raaka-aineina vanhoja farkkuja, hauenluita ja muita kierrätysmateriaaleja. Näyttelyssä otetaan kantaa siihen, miten synteettiset jätteet saastuttavat elinympäristöämme ja lopulta vesistöjämme. Näyttelyssä on esillä muun muassa muinainen kylvövakka, joka on vyötetty punaisella nauhalla, johon on sidottu yhdeksän hauen leukaluut sato-onnea tuomaan.



Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 23 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 10.–19.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Vene 23 Båt -messut on avoinna pe 10.2. klo 11-19, la-su 11.–12.2. klo 10-18, ma-pe 13.–17.2. klo 11-19 ja la-su 18.–19.2. klo 10-18. Lippuja voi ostaa messuille ennakkoon edullisemmin http://shop.messukeskus.com

Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Venealan Keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

www.venemessut.fi #venemessut