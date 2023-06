Verenohennuslääkkeet kannattaa aloittaa aiempaa nopeammin aivoinfarktin jälkeen eteisvärinää sairastavilla

Verenohennuslääkityksen eli antikoagulaatiohoidon aloittaminen nykysuosituksia aiemmin on turvallista aivoinfarktin sairastaneille eteisvärinäpotilaille. NEJM-lehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella lääkehoidon varhaisempi aloitus vähentää myös aivoinfarktin uusiutumisen riskiä, mutta ei kasvata vuotoriskiä.

Valtaosa eli noin 80 prosenttia kaikista aivoverenkiertohäiriöistä johtuu verisuonitukoksista. Näistä viidennes johtuu verenhyytymistä, joita voi muodostua sydämen eteisissä eteisvärinää sairastavilla. Epätasaisena sykkeenä tuntuvaa eteisvärinää on jopa viidellä prosentilla yli 65-vuotiaista. Verenhyytymien vaaraa vähennetään verenohennuslääkkein, mutta lääkityksen aloittamisen ajankohta on harkittava tarkkaan. Liian varhainen lääkityksen aloitus voi lisätä potilaan vuotoriskiä.

Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa oli mukana 2 013 aivoinfarktiin sairastunutta eteisvärinää sairastavaa potilasta 15 eri maasta. Tutkimuksessa oli mukana myös HUSin aivoverenkiertohäiriöiden tutkimusyksikössä Meilahdessa hoidettuja potilaita. Potilaat satunnaistettiin saamaan verenohennuslääkitystä joko nykyisten hoitokäytäntöjen tai varhaisemman lääkityksen aloituksen mukaan.

Verenohennuslääkityksen varhainen aloitus tarkoitti lääkityksen aloitusta jo kahden päivän sisällä lievän tai keskivaikean aivoinfarktin jälkeen tai 6–7 päivän kuluessa merkittävän aivoinfarktin jälkeen. Näitä aikaisin lääkityksen saaneita potilaita verrattiin ryhmään, joiden lääkehoito aloitettiin nykykäytäntöjen mukaisesti 3–4 päivän kuluessa lievästä aivoinfarktista, 6–7 päivää keskivaikeasta tai 12–14 päivää merkittävästä aivoinfarktista.

"Tutkimuksemme perusteella lääkehoidon aiempi aloitus vähensi uudelleen sairastumista, mutta ei kasvattanut komplikaatioiden riskiä”, kertoo ylilääkäri, dosentti Daniel Strbian HUSin Neurokeskuksesta.

Alkuperäinen artikkeli

Fischer U, Koga M, Strbian D, et al. Early versus Late Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation. NEJM 2023; DOI: 10.1056/NEJMoa2303048

