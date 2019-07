Verkkoapteekkitoimitusten lämpötilaseuranta varmistaa lääkkeiden turvallisuuden

Lämpötilaherkkien lääkkeiden kuljetus on haasteellista erityisesti helle- ja pakkaskausilla. Verkkoapteekin asiakas voi tarkistaa lääketilauksensa kuljetuksenaikaiset olosuhteet jopa itse.

Apteekkariliitto ja suomalainen start-up -yritys Logmore ovat yhteistyössä kehittäneet verkkoapteekkitoimitusten lämpötilaseurantaa.

Asiakkaat voivat nyt saada verkkoapteekkitoimitustensa mukana Logmoren kehittämän tiedonkeruulaitteen eli loggerin. Loggerissa on QR-koodi, jonka asiakas voi skannata kännykällään ja helposti varmistaa sen, että lääke on saapunut perille moitteettomana.

Kun loggeri skannataan, kuljetuksenaikaiset olosuhteet kirjautuvat myös apteekin järjestelmään. Poikkeamatilanteessa apteekki ottaa asiakkaaseen yhteyttä.

─ Apteekkien verkkopalvelutoiminnan kasvaessa tämä yhteistyö mahdollistaa asiakkaille aiempaa laadukkaammat toimituspalvelut, toteaa hankepäällikkö Iiro Salonen Apteekkariliitosta.

Loggereiden käyttö verkkoapteekkitoimituksissa on aloitettu ja niiden käyttö on laajenemassa. Loggereiden avulla seurataan erityisesti lämpötilaherkkien lääkkeiden kuljetuksia. Niitä käytetään tiiviisti myös helle- ja pakkaskausina tai jos toimitusmatka on pitkä.

Seurannan perusteella apteekit korjaavat tarvittaessa lääkekuljetusten olosuhteita. Vastuu lääkkeiden säilytyksestä siirtyy apteekilta asiakkaalle vasta, kun lähetys on vastaanotettu.

Loggereita voidaan käyttää useita kertoja, joten asiakkaita kannustetaan palauttamaan loggerit apteekeille lähetyksessä olevan palautuskuoren avulla.

─ Yksittäisellä loggerilla voidaan taltioida kuljetuslämpötiloja jopa vuosia, joten on paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti tärkeää, että laitteet saadaan palautumaan apteekille, toteaa operatiivinen johtaja Niko Polvinen Logmorelta.

Lailliset verkkoapteekit löytyvät osoitteesta www.apteekki.fi

Lisätietoja: hankepäällikkö Iiro Salonen, p. 041 436 1517, iiro.salonen@apteekkariliitto.fi ja operatiivinen johtaja Niko Polvinen, p. 050 430 4920 niko@logmore.com

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.

Logmore Oy (www.logmore.com) on kotimainen start-up -yritys, joka tuottaa ja tarjoaa olosuhdeseurantapalveluja eri alojen logistisiin tarpeisiin. Logmore kehittää palveluitaan läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kyetäkseen tarjoamaan markkinoiden parhaan menetelmän valvoa kuljetusten ja varastoinnin ongelmakohtia ja laatua.