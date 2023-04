Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa 15.4.

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.3.2023 30.3.2023 13:48:39 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,05. Nyt taso on 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on laskenut 3 cm maaliskuun aikana. Nyt pinnan taso on laskennallisesti 4 cm korkeampi verrattuna siihen tasoon, missä Kallaveden vedenpinta olisi säännöstelemättömässä luonnontilassa. Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa tänään lisäjuoksutuksen Naapuskosken säännöstelypadosta kevättulvan madaltamiseksi, koska Kallaveden säännöstelykäytännön perusideana on kaventaa tulvahuippujen ja alimpien vedenkorkeuksien välistä vaihtelua. Tämän hetken tulvaennuste pinnan nousulle on noin 60 cm. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa kesäkorkeuksissa ja juoksutus on ollut viime viikkoina pientä. Yksittäiset lämpimät päivät eivät vielä ole näkyneet vesistöjen virtaamissa. Nyt maastoon kertynyt lumimäärä näyttää siltä, että Iisalmen reitin säännöstelyluvissa olevat harkinnanvaraiset kevät juoksutukset pintojen alentamiseksi ennen tulvien alkua