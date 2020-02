Verkkokaupan Kasvupolulta ratkaisuja verkkokauppaliiketoiminnan haasteisiin pk-yrityskentässä

Keskeisiä teemoja, joiden osalta yritysten kasvusuunnitelmia haastetaan ovat verkkokaupan perustamiseen ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät aiheet muun muassa myynnin ja markkinoinnin, verkkokaupan perustamisen ja alustaratkaisujen, verkkokaupan optimoinnin, kilpailun ja kansainvälistymisen, asiakaskokemuksen sekä palvelumallin, maksamisen muutoksen ja logistiikan teemat. Haku on auki 11.3.2020 asti.

Verkkokaupan Kasvupolulle valitaan 15 kasvuintoista yritystä. Yritykset valitsee Kasvupolun tuomaristo, joka koostuu Kasvupolun kumppaneiden edustajista. Tuomariston valintakriteerit ovat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Verkkokaupan Kasvupolun kumppanit ovat: Posti, Paytrail ja Woolman.

– Kasvu Openiin oli kannattava osallistua, koska se oma motivaatio tekemiseen kasvoi. Muut yrittäjät eli uudet kontaktit olivat mielenkiintoisia, mutta sparraajat olivat paras anti päivissä. Oma visio omasta tekemisestä kirkastui sparraajien kanssa keskustellessa. Arvoa tällaisesta ohjelmasta ei voi mitata suoraan. Olin itse hyvinkin skeptinen ennen mukaan lähtöä, että onko tästä meille oikeasti hyötyä. Kehtaan kuitenkin myöntää, että olin väärässä, Pro Nutrition Finland Oy:n Olli Puhakka sanoo.

Pro Nutrition Finland Oy osallistui verkkokaupan Kasvupolulle kaudella 2019. Yritys menestyi Kasvupolulla ja eteni kauden 2019 TOP 100 -finalistijoukkoon.

KASVUPOLUN VALINNAT

Jokainen Kasvupolun tuomariston jäsen pisteyttää jokaisen hakijan asteikolla 1-10 arviointikriteereiden mukaan. Kasvupoluille valituista yrityksistä 75% pääsee mukaan pisteiden perusteella. Loppujen osalta tuomaristo tekee valinnat tuomariston yhteisten keskustelujen pohjalta.

Sparrauspäivien päätteeksi tuomaristo valitsee kaksi potentiaalisinta yritystä Kasvu Open -finalistijoukkoon. Finalistijoukko kisaa Kasvu Openin voitosta Kasvu Open Karnevaalissa 28.-29.10.2020.

KASVUPOLUN AIKATAULU

Haku Verkkokaupan Kasvupolulle on auki 11.3.2020 asti.

Kasvupolulle valitut yritykset saavat kahdessa sparrauspäivässä asiantuntijoilta kahdenkeskisissä tapaamisissa apuja yrityksen kasvun haasteisiin. Ensimmäinen sparrauspäivä järjestetään 20.5.2020 ja toinen sparrauspäivä 18.8.2020.

VAUHTIA YRITYKSEN KASVUUN KOOLLA ON VÄLIÄ -KIERTUEELTA

Kasvusta päästään innostumaan jo alkuvuodesta, kun Kasvu Openin Koolla on väliä -kiertue starttaa. Kiertueen teema on arvot ja vastuu. Koolla on väliä -kiertueella puhuvat muun muassa Kaslinkin perustaja Raino Kukkonen, Akun tehtaan Aku Syrjä ja Juha Torvinen ja äänikorun innovoinut Krista Kinnunen, Zoy Oy.

Koolla on väliä -kiertueen päivät ja paikkakunnat ovat: Järvenpää 28.1., Kuopio 5.2., Oulu 6.2., Seinäjoki 12.2., Tampere 13.2. ja Helsinki 26.2.

Koolla on väliä -kiertueen tapahtumapäivät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Katso Koolla on väliä -kiertueen aikataulu ja ohjelma.

LISÄTIEDOT

Kysy lisää Verkkokaupan Kasvupolusta!

Oona Ikonen

+358 40 555 5543

oona.ikonen@kasvuopen.fi

Kysy Koolla on väliä -kiertueesta:

Vivi Pöntiö

+358 50 913 3814

vivi.pontio@kasvuopen.fi