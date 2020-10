”Verkkokauppa pelasti ja antoi uskallusta kasvuun” – Yli 500 yritystä verkkoon taikonut #pelastetaankauppa-kampanja ehdolla EU-palkintoon

Korona iski Suomeen runsaat puoli vuotta sitten ennenkokemattomalla voimalla. #pelastetaankauppa-kampanja syntyi ennätysvauhtia auttamaan kivijalkakauppiaita ja muita korona-ahdinkoon ajautuneita yrityksiä. ”Yli 500 verkkoon ilmaiseksi pelastettua yritystä ja lähes 1300 yritystä #pelastetaankauppa-portaalissa on melkoinen saavutus”, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. #pelastetaankauppa-kampanja on nyt ehdolla EU:n solidaarisuuspalkinnon saajaksi ansioista koronahaittojen torjumisessa.

Lehdistötiedote 1.10.2020

Kun korona iski keväällä talouteen ja tyhjensi kivijalkakaupat asiakkaista, joukko suomalaisia vaikuttajia päätti toimia. Konkurssiaaltoa torjumaan perustettiin #pelastetaankauppa-kampanja, joka on tarjonnut ilmaisen siirtymän verkkokauppiaaksi kivijalkakauppiaille ja muille koronan kurittamille yrittäjille.

Idyllinen tamperelainen herkkukauppa Tallipihan Suklaapuoti oli yksi ensimmäisistä tilaisuuteen tarttujista. Ilmainen verkkokauppa osoittautui enemmänkin kuin pelastusrenkaaksi.

”Verkkokauppa ihan täysin pelasti meidän keväämme. Myynti putosi ensin 100%, mutta kun pääsimme #pelastetaankauppa-kampanjan avulla verkkoon, saimme pelastettua 80% liikevaihdosta. Tavarat eivät jääneet varastoon”, iloitsee toinen Suklaapuotia johtavista siskoksista, Hanne Tuori-Kalliokoski.

”Mutta verkkokauppa antoi vielä enemmän. Saimme turvallisuudentunteen tähän syksyyn. Sen ansiosta olemme uskaltaneet tehdä isot ostot syksyä ja joulua varten. Verkkokauppa antoi uskallusta kasvuun.”

Verkkokaupan ennätysmyynti jouluksi?

Kampanjan puolesta ilmaisen verkkokaupan omalla alustallaan tarjonnut Vilkas Group iloitsee yrittäjien menestystarinoista.

”Suklaapuodin kertomus käy suoraan sydämeen. Tieto siitä, että olemme onnistuneet auttamaan satoja yrittäjiä ympäri maata ja välillisesti vielä paljon useampia todella lämmittää.”

”Etenkin nyt koronan toisen aallon läikkyessä jo päälle, voimme olla varmoja, että syksyn ja erityisesti joulun myynti tulee luultavasti ennätyksellisessä määrin keskittymään verkkoon. Siksi kaikilla verkkokauppaan nyt panostaneilla on enemmän kuin täysi syy tyytyväisyyteen”, kokoaa Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski ajatuksiaan.

Kampanja ehdolla EU-palkinnon saajaksi

”Kova työ koronahaittojen torjumiseksi jatkuu monella rintamalla. Silti on sanottava, että yli 500 verkkoon ilmaiseksi autettua yritystä ja lähes 1300 yritystä #pelastetaankauppa-portaalissa on melkoinen saavutus”, kiittää Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

#pelastetaankauppa-portaali on tarjonnut suomalaisille kuluttajille helpon mahdollisuuden löytää edustavan joukon kotimaisia verkkokauppoja yhdeltä ja samalta sivustolta. Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha on tyytyväinen.

”Kampanjamme on ollut mielestäni kiitettävän innovatiivinen moneen suuntaan. Olemme tarjonneet mahdollisuuksia niin suomalaisille yrittäjille, kuluttajille kuin uskoakseni merkittävän askeleen koko suomalaiselle yhteiskunnalle. #pelastetaankauppa-kampanjan menestys on vankka näyttö digitalisoitumisen merkityksestä, erityisesti siitä miten digitalisoitumiseen ei ole enää kellään varaa olla panostamatta. Forbesin vuoden 2011 legendaarinen artikkeli ’Now Every Company Is A Software Company’ toteutui, vaikkakin 10 vuotta myöhemmin”, arvioi Roiha.

#pelastetaankauppa-kampanja on asetettu ehdolle EU:n solidaarisuuspalkinnon saajaksi. Palkinto voidaan myöntää taholle, joka on erityisen merkittävästi auttanut koronapandemian aiheuttamien moninaisten haittojen torjumisessa. Takaraja ehdokkuuksille on juuri umpeutunut.

”Tuntuu hyvältä olla ehdolla, koska todella paljon tässä on tehty kampanjan eteen töitä. Tarjoamamme ilmaisen verkkokaupan lisäksi, olemme ottaneet vahvasti kantaa ja kääntyneet myös EU:n puoleen etenkin kaupan tulevaisuutta koskevissa avainkysymyksissä. Emmekä suinkaan ole lopettaneet, meillä on tekeillä myös merkittävä uusi aloite, josta voimme luultavasti jo lähiviikkoina kertoa”, uumoilee Vilkkaan toimitusjohtaja Korkiakoski kampanjan puolesta.

