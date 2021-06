Verkkoviestintä tukee liikuntaharrastusta mutta lisää kaupallisuutta

Jaa

Verkkoviestintä tukee liikuntaharrastusta silloin, kun viestintä on vuorovaikutteista, viestijät tuntevat toisensa ja harrastavat liikuntaa vähintään satunnaisesti yhdessä. Samalla sovellusten suosio muuttaa liikuntakulttuuria kaupallisemmaksi ja haastaa perinteistä seuratoimintaa.

Liikuntasuoritusten ja -kokemusten jakaminen verkossa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kannustaa liikkumaan, LitM Veera Ehrlén havaitsi. Hän tutki väitöksessään, miten vapaa-ajan liikunnan harrastajat hyödyntävät sosiaalista mediaa keskinäisessä viestinnässään.

– Pelkkä sykekäyrien tai juoksukuvien jakaminen suurelle yleisölle ilman vastakaikua ei anna sosiaalista tukea liikuntaharrastukselle, Ehrlén tiivistää, vaan siihen vaaditaan yhteisöllistä verkkoviestintää eli esimerkiksi sitä, että kommentoi kaverin kuvaa. Kun liikkujat tykkäävät ja kommentoivat toistensa postauksia, he samaistuvat toisiin liikkujiin ja kokevat yhteisöllisyyttä.

Koronapandemian aikana moni on etsinyt liikuntamotivaatiota ja tukea verkosta. Liikuntaan liittyvien verkkopalveluiden ja -yhteisöjen tarjonta on poikkeustilanteen myötä lisääntynyt.

– Useimmat meistä kaipaavat yhteisöllistä tukea fyysiseen aktiivisuuteen. Joillekin ryhmäliikuntatunti tarjoaa sopivan kannustimen, toiset puolestaan hakeutuvat sosiaaliseen mediaan fiilistelemään liikuntasuorituksia ja inspiroitumaan uusista liikuntamuodoista, -harjoitteista ja -ympäristöistä, Ehrlén havainnollistaa.

Verkossa liikuntapalvelujen tarjonta on monipuolistunut ja vertaistukea liikuntaharrastukseen on saatavilla enemmän. Sosiaalinen media mahdollistaa, että saman lajin harrastajat löytävät toisensa ja voivat vaihtaa tietoa ja elämyksiä ilman alueellisia rajoituksia.

Verkkoyhteisöllisyys vaikuttaa myös siihen, että aikuiset eivät hakeudu mukaan liikuntaseuratoimintaan vaan harrastavat liikuntaa vapaamuotoisissa kaveriporukoissa. Ehrlén toteaa, että monille liikkujille verkostomainen järjestäytymisen muoto täyttää liikuntaharrastukseen liittyvät sosiaaliset tarpeet ja korvaa perinteisen seurayhteisön.

Ongelmatonta verkkoyhteisöllisyys ei kuitenkaan ole. Sosiaalisen median yhteisölliset alustat ja sovellukset ovat kaupallisia palveluita. Täten muodostamalla yhteisöjä verkossa liikkujat jakavat elämäntyyliään ja tietojaan paitsi toisten liikkujien myös kaupallisten tahojen kanssa. Nämä tahot voivat puolestaan myydä tietoja eteenpäin, ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen.

– Liikunnan verkkoalustojen ja -sovellusten suosio muuttaa suomalaista liikuntakulttuuria entistä kaupallisemmaksi ja haastaa perinteistä vapaaehtoisuuteen perustuvaa seuratoimintaa, Ehrlén argumentoi.

LitM Veera Ehrlénin journalistiikan väitöskirjan "Communal Pulse across Media: Digital Networked Communication and Communality in Recreational Sport Cultures" tarkastustilaisuus on 17.6.2021 alkaen klo 12.00 verkkoväkitteisenä. Vastaväittäjänä toimii professori Kirsten Frandsen (Aarhus University) ja kustoksena professori Mikko Villi (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Veera Ehrlén kirjoitti ylioppilaaksi Sammon keskuslukiosta vuonna 2008 ja valmistui liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2013 pääaineenaan liikunnan yhteiskuntatieteet. Ehrlén aloitti verkkoyhteisöllisyyden tutkimisen pro gradu -työssään ja jatkoi digitaalisen median ja vapaa-ajan sosiaalisten verkostojen tutkimusta Helsingin yliopistossa 2015. Ehrlén siirtyi Jyväskylän yliopiston journalistiikan tohtorikoulutettavaksi vuonna 2017.

