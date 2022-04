Verkossa vaellettava Via Crucis täydentynyt kieliversioilla ja kuvailutulkkauksella

Lyhytelokuvaksi tehty vaellus on saanut tälle keväälle kieliversiot ja kuvailutulkkauksen, joka mahdollistaa aiempaa useamman osallistumisen verkkovaellukselle. Vuonna 2021 julkaistu Via Crucis Resurrexit -lyhytelokuva esitetään verkossa päivitettynä versiona.

Lyhytelokuva ”Resurrexit” on entistä saavutettavampi, sillä ruotsinkielisen lauluosion lisäksi elokuvaan on lisätty tekstitykset. Lyhytelokuva on myös kuvailutulkattu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Päivitetty lyhytelokuva on omistettu ukrainalaisille sekä kaikille sodan ja väkivallan uhreille.

Elokuvan päivitetty versio julkaistaan hiljaisella viikolla kiirastorstaina 14.4.2022 Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalla youtube.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta.

Lyhytelokuva on monialaisen työryhmän yhteistyö

Resurrexit-lyhytelokuvan käsikirjoituksen on tehnyt monialainen työryhmä, jossa ovat mukana niin musiikin, kuvasuunnittelun kuin käsikirjoituksenkin asiantuntijoita. Ohjaajina lyhytelokuvassa toimivat teatteriohjaaja Markku Arokanto, joka vastaa henkilöohjauksesta ja teologian kandidaatti Antti Vuori, jonka vastuulla on kameraohjaus, kuvaaminen ja leikkaus.

Esityksen musiikkisävellyksistä vastaa muusikko Pekka Simojoki, laulun sanat ovat Anna-Mari Kaskisen, sovituksista Antti Vuori ja Gospel Helsingin kuoronjohdosta Nina Pakkanen. Päivitetyn version ruotsinkielisten lauluosioiden solisteina toimivat Marika Westerling sekä Kaarle Mannila. Visuaalinen ilme on pukusuunnittelija-lavastaja Riitta Röpelisen käsialaa.

Via Crucis Resurrexit -lyhytelokuvassa Jeesuksen roolissa nähdään Panu Haavisto. Muissa rooleissa esiintyvät mm. Eeva-Maija Haukinen, Outi Haaranen, Esa Ruuttunen, Taisto Reimaluoto ja Marjaana Kuusniemi-Korhonen.Mukana on myös iso joukko harrastajanäyttelijöitä, laulajia ja avustajia. Kuvailutulkkauksista vastaa Pipsa Toikka.

Keskiaikainen perinne jatkuu vaelluksella vuonna 2023

Vuonna 2023 Via Crucis tullaan toteuttamaan 25-vuotisjuhlanäytelmänä ja samalla työryhmällä. Ohjaajana Markku Arokanto. Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis eli Ristin tie perustuu keskiaikaiseen perinteeseen. Helsingin katukuvassa se on ollut tuttu näky jo vuodesta 1996 ja esitystä on seurannut vuosittain kymmenet tuhannet pääkaupunkiseutulaiset.

Pääsiäisnäytelmän järjestää ekumeeninen yhdistys Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. yhdessä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

Via Crucis - Ristin Tien Tuki ry:n perustajia ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi Helsingin ortodoksinen seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin seurakunta ja Fintuition ry. (Jouko H. Nissinen) sekä Helsingin ekumeeninen toimikunta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kappalainen Maija Kuoppala Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Lisäksi yhdistyksessä on mukana Kruununhaan asukasyhdistys. Yhdistys on voittoa tavoittelematon, ekumeeninen yhdistys, joka haluaa korostaa Suomea eurooppalaisena maana ja toimia kaupunkilaisen keskiaikaisen kristillisen tradition välittäjänä. Tapahtumaa tukevat taloudellisesti myös Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, Helsingin kaupunki, Johannes församling sekä Helsingin ortodoksinen seurakunta ja Kirkkohallitus.

Lisätietoja: Ohjaaja Markku Arokanto, p. 040 833 5532, markku_arokanto@hotmail.com

Kuvat: Otteet Resurrexit lyhytelokuvasta.