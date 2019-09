Vertaisryhmät käynnistyvät erovanhemmille ja totaaliyksinhuoltajille kesätuolta

Yhden vanhemman perheiden vertaisryhmät käynnistyvät taas syksyllä. Noin 20 % lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä. Yhden vanhemman perheistä valtaosa osa 86% on äitejä ja noin 14 % isiä. Vanhemmat ovat kokeneet eron tai ovat odottaneet lasta yksin. Vertaisryhmiä vetävät koulutetut vertaisvanhemmat, joilla on myös itsellään yhden vanhemman perhe. Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua myös nimettömänä. Lastenhoito on järjestetty. Toiminta saa avustusta Veikkausvoittovaroista

Vertaistuen on todettu olevan tehokas apu elämän kriisitilanteessa. Vertainen ymmärtää miltä toisesta samassa tilanteessa olevasta tuntuu. Hänelle asioita ei tarvitse kertoa juurta jaksaen. Vertaisilta saa myös tietoa toimivista palveluista. Espoon Matinkylän olohuone kokoontuu syksyllä 2019 maanantaisin alkaen 12.8.2019 klo 17.30-19.00 Ison Omenan Chapple-tilassa, Matinkylässä. Tarjolla iltapalaa ja lapsille omat leikittäjät. Ryhmää vetää vertaisohjaaja ja yhteyshenkilönä toimii Paula Bruce-Haatainen /Perhetyöntekijä, parisuhdetyö, puh. 040 503 7622.Yhteistyössä Olarin srk:n kanssa. Hämeenlinnan Uusperheellisten olohuone kokoontuu joka kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 17.30 – 19.00 Malliksessa, Turuntie 24 A 10. Lisätietoja p. 050 356 5179. Yhden vanhemman perheet ovat tervetulleita mukaan! Yhteistyössä Hämeenlinnan MLL:n kanssa. Hangon yksinhuoltajien vertaistukiryhmä. Lisätiedot saat tästä: inkeri.laaksamo(a)hanko.fi. Yhteistyössä Hangon kaupungin kanssa. Helsingin olohuone monikulttuurisille yhden vanhemman perheille tapaa Vallilassa joka kuukauden toinen keskiviikko klo 17.30-19.30. Lisätietoja vertaisohjaajalta Hillamaria Tuomi-Mark puh. 045 855 3055. Helsingin Oulunkylän olohuone kokoontuu parittomien viikkojen tiistaisin klo 17-19 syksyllä 27.8.-3.12.2019 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10. Vetäjinä diakoni Terhi Lahdensalo ja perhetyöntekijä Mirva Keski-Vähälä. Lisätietoja: perhetyön diakoni Terhi Lahdensalo: 050 365 3987 tai terhi.lahdensalo(at)evl.fi. Yhteistyössä Oulunkylän srk. Yhden vanhemman perheiden sateenkaaritreffit syksyllä 2019 klo 15-17: Tapaamisajat 24.8., 28.9., 19.10., 23.11. ja 14.12. PPY:n tilossa Hämeentie 64 (paitsi 14.12. os. Hämeentie 29, 7krs). Vetäjinä Satu Mustonen ja Emmi Christensen. Huittisten olohuone Yhteyshenkilö ja lisätietoja Kirsi 040 500 1845. Kysy myös liitosta 040 541 5294 Teija Hallbäck-Vainikka. Iisalmen Yhden Vanhemman suljettu perheryhmä kokoontuu Lippuniemen srk:n kerhotilassa, Kiviahonkatu 18 joka toinen tiistai klo 16-17.30. Vertaisryhmä on tarkoitettu lähivanhemmille yhdessä lasten kanssa. Kokoontumiset ovat toiminnallisia ja niissä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen ja se toimii suljettuna vuoden ajan. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Riitta Kauhanen, 044 733 5227, riitta.kauhanen@evl.fi Janakkalan yhden vanhemman perheiden olohuone syyskauden 2019 kokoontumiset aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.30-19.30 ma 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. Turengin seurakuntakeskuksessa, Juttilantie 2. Keitto-ruokailu klo 17.30-18, ohjelma alkaa klo 18! Lastenhoito on järjestetty syys-marraskuun kokoontumisissa. Mukana illoissa ovat diakoni Päivi Harju sekä perhetyönohjaaja Tiina Alakoski seurakunnasta, jolta myös lisätietoja p. 044 7656971. Järjestäjänä seurakunta yhteistyössä YVPL:n kanssa. Järvenpään Totaaliyksinhuoltajien äitikahvila Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta alkaen ollut perheesi ainoa vanhempi? Totaaliyksinhuoltajien äitikahvila kokoontuu Järvenpäässä Kyrölässä, Neilikkakatu 20 joka toinen maanantai (parilliset viikot). Lisätiedot vertaisohjaaja kiia-@hotmail.com tai toiminnanohjaaja Kirsi Örn p.040 315 2101 kirsi.orn(at)jarvenpaa.fi. Joensuun Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry:n olkkarin syksyn 2019 tapaamiset maanantai-iltaisin seuraavasti: 16.9., 7.10., 4.11., 2.12. Joensuun Perheentalo, Rantakatu 15. Lisäksi syyskuussa 23.9. kokoonnumme uuden yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman Perheet ry:n perustamiskokouksen äärelle Joensuun Perheentalolle. Lämpimästi tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet. Jyväskylän olkkarin kokoontumiset päivitetään Keski-Suomen Ensikotiyhdistyksen sekä YVPL:n Facebook-sivuille; seuraathan ilmoittelua sieltä: https://www.facebook.com/yhdenvanhemmanperheidenliitto/ ja https://www.facebook.com/ksetu/ Jyväskylässä olohuone totaalisille yksinhuoltajille kokoontuu syksyllä 2019:

14.9 klo 10-12, 5.10 klo 15-17, 2.11 klo 15-17 ja 7.12 klo 15-18. Mäki-Matin perhepuiston ylätalossa. Jäsenille ilmainen kahvi+pikkupurtava. Muille 2 euroa. Lisätietoja: totaaliyharit@gmail.com, http://totaaliyharit.wixsite.com/totaaliyharit Kaapatut Lapset ry, www.kaapatutlapset.fi, Yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja: Tarja Räisänen, tarja.raisanen(at)kaapatutlapset.fi, 044 262 6662, Kansalaistoiminnan ja viestinnän suunnittelija: Hillamaria Tuomi-Mark, suunnittelija(at)kaapatutlapset.fi, 045 8553 055, Toimistosihteeri: Sonja Saikkonen, toimisto(at)kaapatutlapset.fi, 050 3392 421Toimisto: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. Löydät meidät myös Twitteristä ja Facebookista nimellä Kaapatut Lapset ry. Voit myös liittyä sähköpostilistallemme! Säännöllisesti kokoontuvassa Pulinkerhossa saat vertaistukea. Kainuun Yksin- ja yhteishuoltajat ry Puheenjohtaja: Riikka Kähkönen, kainuunyht(at)gmail.com, puhelin: 050 302 3001. Jäsenrekisterin hoitaja: Tiina Heinonen, jasenrekisteri.kainuunyht(at)gmail.com. Yhdistyksen kotisivut: kainuunyht.yhdistysavain.fi. Yhdistyksen facebook-sivut: www.facebook.com/kainuunyht. Yhdistyksen olohuoneet ja vertaisryhmätapahtumat pääasiassa Teppanakeskuksessa, Ilmarintie 6, Kajaani. Katso tapahtumat yhdistyksen facebook-sivulta. Kemijärven Yhden vanhemman perheiden vertaiskahvila kokoontuu Kiehispirtillä, Seminaarinkatu 5 parittomina torstaina klo 17.00 – 19.00 (29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.2019). Kysy lisää Markku Iso-Heiko, 040 754 0026 tai Setlementti Tunturilan Askel-hanke, 045 134 8002. Keminmaan (Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry)olohuonetapaamiset klo 17.30 – 19.30 joka kuukauden viimeinen torstai. Syksy 2019: 26.9., 31.10. ja 28.11. Kevät 2020: 30.1., 27.2., 26.3., 30.4. ja 28.5. Osoite Rantatie 26 C, 94400 Keminmaa (vanha pappila). Lisätietoja Seija Lamminpää 040 846 5093. Keravan olohuone kokoontuu joka keskiviikko alkaen 12.6.2019 klo 17-20. Paikkana on Keravan Me-talon tilat os. Paasikivenkatu 12. Sisäänkäynti kirjaston ovista, hissillä ylös. Olkkarilla on kiertävä vetäjä. Kysy lisää: va. Uudenmaan aluekoordinaattori Laura Nousiainen 040 774 9660 tai laura.nousiainen@yvpl.fi. Kuopion Ero-isät-erossa –ryhmä on niin eronneille, eroa pohtiville, lähi- tai etävanhemmille sekä leskille tarkoitettu miesten vertaistukiryhmä. Ryhmä on kaikille avoin, uudet ryhmäläiset ovat tervetulleita osallistumaan ryhmän kokoontumisiin. Isyys ei ole edellytys, eli kaikki eroa työstävät miehet ovat lämpimästi tervetulleita. Ilmoittautua ei tarvitse – tule vain paikalle. Ryhmä kokoontuu syksyllä 2019 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.2019 klo 18-20. Paikka: YVPL ry Itä-Suomen aluetoimisto, Asemakatu 16. Ryhmää vetää vertaisohjaaja Janne. Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n olkkari, Kuopion Perheentalolla: ke 4.9. klo 17.30-19.00, ke 2.10. klo 17.00-19.00, ke 6.11. klo 17.00-19.00 ja ke 4.12.2019 klo 17.30-19.00. Kuopion ammatillisesti ohjattu LapsiArkki yhteistyössä seurakunnan kanssa:

18.9., 2.10., 20.11., 11.12.2019 klo 17-19. Ryhmä alkaa syyslukukaudella ja ilmoittautumisia otetaan vastaan 6.9.2019 saakka, jonka jälkeen se on suljettu kevääseen 2020. Sisältää 10 tapaamiskertaa kuukausittain. Ilmoittautuminen: riitta.h.immonen@evl.fi Lahden olohuone kokoontuu Perhetuvalla syksyllä 2019 torstaina 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12. klo 17:00 – 20:00 osoitteessa Loviisankatu 14. Tapahtumakohtaista lisätietoa FB-sivuilta. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Lisätietoja: Puheenjohtaja: Sari Heinonen 040 544 2358

Jäsensihteeri: Susanna Merisalo, 040 1721630, s-posti: lahdenseudunyvp(at)gmail.com, Facebook: Lahden Seudun Yhden Vanhemman Perheet Ry Laitilan yhden vanhemman perheiden olohuone. Lisätietoja Laitilan yhteyshenkilöltä Erikalta puh. 040 537 9121. Lappeenrannan yhden vanhemman perheiden olkkari kokoontuu parittomien viikkojen lauantaisin klo 13.00-15.00 MLL:n Pikku-Tirikassa Armilankatu 33 A. Lisätietoja: Marjo Meriranta 040 044 1708. Lisäksi Lappeenrannassa toimii Ensi- ja turvakotien liiton hankkeen alla neuvokahvila Valopilkku, jonne yhden vanhemman perheet ovat tervetulleita: Valopilkku Lohjan Seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry:n Lohjan olohuoneen kokoontumiset ovat Moision päiväkoti 2:ssa Seilorit-ryhmän tiloissa, osoitteessa Kurjenkatu 12-14. Sisäänkäynti pihan puolelta sinisestä ovesta. Kahvitarjoilu. Syksyn 2019 tapaamiset:17.9., 15.10., 19.11. ja 17.12. klo 17.30 – 19.30.Pj. Piia Karppinen 040 526 5972 piia.karppinen@elisanet.fi Mäntsälän yhden vanhemman perheiden olohuone Lisätietoa: Johanna Salminen 044 977 9020, j.h.salminen@gmail.com. Oulun Haukiputaan olohuone kokoontuu osoitteessa Länsituuli 3, Haukipudas. Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 11.9., 16.10., 20.11. ja 18.12.2019 klo 17.30 – 19.30. Oulun Kaakkurin olohuone, Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8. Olohuone kokoontuu keskiviikkoisin kerran kuukaudessa 11.9., 16.10., 13.11. ja 11.12.2019 klo 17.30 – 19.00. Yhteistyössä Karjasillan seurakunta. Oulun Linnanmaan olohuone kokoontuu osoitteessa Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7. Tapaamispäivät ovat kerran kuussa torstaisin 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.2019 klo 17.30 – 19.30. Yhteistyössä Tuiran seurakunnan kanssa. Oulun Maikkula olohuone kokoontuu osoitteessa Jättikivenkatu 5, Maikkulan päiväkoti. Tapaamispäivät ovat kerran kuukaudessa maanantaisin. Maanantaina 9.9.2019 klo 17.30-19.30 ulkoilemme, kokoontuminen Maikkulan päiväkodin edessä. Muista päivistä tulee lisätietoa myöhemmin. Oulun Nuorten leskien vertaistukiryhmä Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. Kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin 8.9., 13.10., 17.11. ja 15.12.2019 klo 16.00 – 18.00. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, ilmoita tarve viikkoa aiemmin: oulunseudunyvp@gmail.com Kotisivut https://www.nuoretlesket.fi/ Oulun Rajakylän olohuone kokoontuu osoitteessa Tervakukantie 38-40 B 10. Tapaamispäivät ovat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 25.9., 23.10., 27.11. ja 18.12.2019 klo 17.30-19.30. Lisätietoja: Oulun olohuoneista ww.osyvp.fi, puh 045 873 0010,oulunseudunyvp.pj(at)gmail.com, Facebook: OSYP Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet Raision vertaistukiryhmä yhden vanhemman pikkulapsiperheille 10.1.2019 alkaen torstaisin klo 13.30-15.30 Tikanmaan seurakuntakodissa, Kapponkatu 14 C 24. Mukavaa yhdessäoloa, uusia ystäviä, välipalaa, tukea ja voimia arkeen! Lisätiedot: sari.jokinen@evl.fi, 044 7160391 tai tanja.tulonen@raisio.fi 044 7971644. Rauman vertaisryhmä kokoontuu Nortamon perhekeskuksessa Café Tassulassa, Nortamonkatu 30 joka kuukauden neljäntenä maanantaina. Kysy lisää Nooralta 040 867 1300 tai noorapohjola@gmail. Riihimäen yksin- ja yhteishuoltajien Olkkari Riihimäen seurakunnan yksin- ja yhteishuoltajien olkkari syksyllä 2019 kokoontuu klo 18-19.30 seuraavasti: ma 19.8., 16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. Osoite on Temppelikatu 9 C-rappu, Riihimäki, päiväkerhotila. Iltojen ohjauksesta vastaa vertaisohjaaja Kata Leino. Lastenhoito järjestetty (ilmoittaudu viim. saman päivän aamuna lastenhoitoa ja iltapalaa varten) Tiina Anttilalle. Lisätiedot ryhmästä: vs. diakoni Tiina Anttila 050 323 7964, tiina.a.anttila@evl.fi. Rovaniemen Ero-isien/Etä-isien saunailta torstaisin kerran kuukaudessa 5.9., 3.10., 14.11. ja 12.12.2019 klo 18.00 – 20.00 osoitteessa Kansakatu 13 A 28, 6 krs. Mukaan tarvitset saunomisvälineet. Tarjolla myös makkaraa. Kokoonnumme rentoutumaan sekä keskustelemaan eron jälkeisestä vanhemmuudesta. Ilmoittaudu tekstarilla tai soita: Markku Iso-Heiko, 040 754 0026. Mukana Kimmo Nyman, Lapin ensi- ja turvakodilta. Rovaniemen isien ja lasten illat: syksyllä 2019: Ti 17.9. klo 16-19, saunomista ja makkaranpaistoa Paaniemen majalla, Paavalniementie 314, Ti 29.10. klo 17-19, ruokailu ja rummutusilta, Korkalovaaran kappelissa, Vaaranlammentie 3., To 21.11. klo 15-18, Pilke-ilta, Tiedekeskus Pilkkeessä, Ounasjoentie 6. Yhteistyössä Rovaniemen Srk, MLL:n Lapin piiri ry, Pelastakaa Lapset ry, Erityislasten Omaiset ELO ry, Tiedekeskus Pilke ja Lapin ensi- ja turvakoti, Lisätietoja Markku Iso-Heikolta, 040 754 0026. Seinäjoen Seudun Yksinhuoltajien olohuone kokoontuu syksyllä 2019 kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17.30 – 19.30 17.9., 22.10. ja 19.11.2019 Pohjan srk-koti, Väinölänkatu 4b. Yh-iltojen tarkoituksena on toimia vertaistukiryhmänä, jossa yksin- tai yhteishuoltajat voivat tavata toisiaan keskustelun ja joskus teemailtojen merkeissä. Illoissa on järjestetty lastenhoito. Pientä purtavaa nyyttärien tapaan. Toiminta on maksutonta ja olet tervetullut muualtakin kuin Seinäjoelta! Yhteyshenkilö: diakoni seija.saari@evl.fi, 050 570 6273. Yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seinäjoen uuden yhdistyksen puheenjohtaja on Piia Hietala: pshietala@gmail.com Tampereen Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry Puheenjohtaja: Tuula Lahtinen

Varapj: Anneli Hangasmäki, Jäsenvastaava: Arto Honkanen

Taloudenhoitaja: Minna Kautonen, Sihteeri: Maila Valkealaakso

Yhdistyksen puhelinnumero: 0400 741 972 iltaisin klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuisin.

Yhdistyksen sähköposti: tampereyh(at)gmail.com, Yhdistyksen nettisivut: tre-yh.vuodatus.net Tampereen olohuone totaaliyksinhuoltajille kokoontuu syksyllä 2019 klo 14.00-16.00: 29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12. Paikkana on Perheiden talo, Itsenäisyydenkatu 21. Lisätiedot yhdistyksen kotisivuilta: totaaliyharit.wixsite.com/totaaliyharit tai sähköpostitse totaaliyharit@gmail.com. Tornion olohuone kokoontuu Tornion Perheiden talolla klo 17.30-19.30, 18.9., 16.10., 13.11. ja pikkujoulut 30.11.2019 klo 15.00-18.00. Lisätietoja Seija Lamminpää 040 846 5093. Yhteistyössä Tornion Perheiden talon kanssa. Totaaliyhärit ry Pj. Marika Ranta, totaaliyharit@gmail.com, puh. 040 7094 956.

Yhdistys pyrkii toimimaan sekä paikallisella että valtakunnan tasolla. Pyrimme tukemaan toisiamme vertaisina sekä julkaisemaan tutkittua tietoa totaalisesti yksin lastaan huoltavien vanhempien arjesta. Jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen toimia totaalisten yksinhuoltajien äänenä. Vertaisryhmät kokoontuvat tällä hetkellä Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Kajaanissa. Katsothan tarkemmat tapaamisajankohdat Totaaliyhärit ry:n kotisivuilta http://totaaliyharit.wixsite.com/totaaliyharit/ajankohtaista tai Facebookista. Lisätietoja myös puheenjohtajalta: puheenjohtaja.totaaliyharit@gmail.com. Turun Seudun Yksinhuoltajat ry, pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. Katja Kortesluoma Jäseneksi voi liittyä sähköpostilla turunyh@gmail.com Lisätietoja yhdistyksen tapahtumista ja vertaisryhmistä: https://turunyhyhdistys.vuodatus.net Turun Kunto-olkkari Lehmusvalkama, Karviaiskatu 7, Turku, joka tiistai alkaen 3.9.2019 klo 17.00 – 20.00. Kuntosali, sauna ja uinti. Ilmoittautumiset edelliseen perjantai­hin klo 18 mennessä turunyh@gmail.com. Tuusulan yhden vanhemman perheiden olohuone kokoontuu keväällä 2019 kerran kuussa torstaisin klo 17.30-19.30. Yhden vanhemman perheiden olohuoneeseen ovat tervetulleita yksinhuoltajat, yhteishuoltajat, lesket. Aikuisilla on mahdollisuus kahvikupin ja iltapalan äärellä keskustella arkeen liittyvistä asioista. Lapsille on järjestetty lastenhoito ja iltapala. Facebook: Tuusulan yhden vanhemman perheen olohuone. Olohuone on keskustelun, vertaistuen ja tiedotuksen kanava. (suljettu ryhmä) https://www.facebook.com/groups/261840960928856/?fref=ts Lisätietoja: varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Manninen-Abbouchi, p. 040 778 9776. Yhteistyössä Tuusulan seurakunta ja YVPL:n Uudenmaan aluetyö Uudenkaupungin olohuone kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 15.00-17.00 Uudenkaupungin MLL:n tiloissa Rantakatu 15. Yhteyshenkilöt: Päivi, pamariini@gmail.com, Katja, makela.katja@gmail.com. Vantaan Rekolan olohuone Rekolan seurakunnassa, Asolan seurakuntatalossa (Asolantie 6). 2 iltaa yksinhuoltajaperheille syksyllä 2019: torstaina 12.9. klo 17.30-20.00 ja torstaina 21.11. klo 17.30-20.00. Lisätietoja: Siru Rantanen, perhetyön diakoni, siru.rantanen@evl.fi, 0503426155. Yhteistyössä srk:n kanssa. Vantaankosken seurakunnan olkkarin syksyn kausi on 16.8.-13.12.2019 perjantaisin klo 17.30-21.00. Olkkaria ei ole syyslomaviikolla 18.10. eikä itsenäisyyspäivänä 6.12. Vantaanlaakson kerhotila on pienen ostarin yläkerrassa, Naapurinkuja 2. Lisätietoja saa Ritva-Leenalta, 050 3589217 ritvaleenatuu­li(at)hotmail.com.Yhteistyössä srk:n kanssa.

