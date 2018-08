Verto Analyticsille 11.5 miljoonan euron rahoituskokonaisuus kasvun rahoittamiseen

Nopeasti kasvava mediamittausyhtiö Verto Analytics järjesti 11.5 miljoonan euron rahoituskierroksen. SijoittajaPRO Corporate Finance yhdessä Grannenfelt Financen kanssa toimi yhtiön rahoituskokonaisuuden neuvonantajana.

Rahoituskierros

Verto Analytics järjesti nykyisille ja uusille sijoittajille rahoituskierroksen. Kierros on valmistelua yhtiön suunniteltua mahdollista pörssilistautumista ja kasvusuunnitelmia varten. Yhtiön rahoituskierros ylitti odotukset ja kierroksen kokoa nostettiin alkukesän aikana liittyen voimakkaaseen kysyntään.

Rahoituskierrokseen osallistui pääomarahastoja, varakkaita yksityishenkilöitä sekä suomalaisia velkarahoittajia.

"Erinomaiselle kasvuyhtiölle ja osaavalle perustaja-toimitusjohtajalle on aina mukava järjestellä rahoitusta." toteaa SijoittajaPRO Corporate Financen vetäjä Matias Itkonen. "Yhtiön tarpeet ja sijoittajien riski-tuotto-odotukset kohtasivat hyvin neuvotteluissa ja nykyiset omistajat osallistuivat kierrokseen samoin ehdoin. Tämän jälkeen sijoittajien kiinnostus oli äärimmäisen vilkasta." jatkaa Itkonen.

”Verto Analyticsin rahoituskokonaisuus on erinomainen esimerkki kasvuyritysten pirstaloituneesta rahoitusmarkkinasta, joka oikein hyödynnettynä mahdollistaa optimaalisia rahoituskokonaisuuksia kasvun, omistajien ja työntekijöiden näkökulmasta.”, toteaa Lasse Grannenfelt Grannenfelt Financelta.

"Olemme normaalisti keränneet rahoitusta ammattimaisilta pääomarahastoilta, mutta halusimme kokeilla Suomen markkinan varakkaiden yksityishenkilöiden ja -rahastojen innokkuutta sijoittaa Vertoon, varsinkin kun kasvumme on viime vuosina ollut voimakasta ja odotukset tulevaisuudenkin suhteen ovat korkealla. Yhteistyö Matiaksen ja Lassen tiimin kanssa sujui hyvin, ja johtoryhmämme oli positiivisesti yllättynyt kiinnostuksesta Vertoa kohtaan ja saimme homman maaliin nopeammin kuin odotimme", toteaa Hannu Verkasalo, Verton toimitusjohtaja ja perustaja.

Verto Analytics toimii kasvavassa markkinassa

Verto Analyticsin toimiala, mediamittaus ja yleisömittaus ovat murroksessa ja ne kasvavat nopeasti. Yhtiö auttaa mediatoimialan pelureita löytämään uusia asiakkaita, ymmärtämään kilpailukenttää ja markkinan kehitystä paremmin sekä monetisoimaan yleisöään paremmin. Yhtiö perustaa kaikki SaaS-palvelunsa sen omaan monikanavaiseen mediamittausdataan, jota kerätään opt-in kuluttajapaneeleista ympäri maailmaa. Yhtiön relevantit teknologiat ja metodologiat on patentoitu hyvin. Yhtiön asiakkaita ovat maailman suurimmat teknologia- ja mediayhtiöt, kuten Google, Facebook, Pinterest, Yahoo, Spotify, Intel, Twitter, Microsoft ja Netflix.

Verton mediamittausmarkkinan koko on 5,5 miljardia dollaria ja yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2018 on 7 miljoonaa euroa, joten kasvupotentiaali on merkittävä. Juuri markkinapotentiaali ja yhtiön erinomaiset nykyiset asiakkaat herättivät kierrokseen osallistuneiden sijoittajien kiinnostuksen.

Yhtiö näkee pörssin mahdollisuutena

Yksi Verto Analyticsin suunnitelmista on listautua pörssiin muutaman vuoden sisällä. Yksi näistä vaihtoehdoista on Nasdaq Helsingin First North, jossa listautumisprosessi on kevyempi.

"Meille tärkeintä tällä hetkellä on kasvu ja liikevaihdon kasvattamisen varmistaminen sekä kuukausi- että vuosi tasolla. Tavoitteemme on keskittyä erityisesti ydintoimintaamme USA:ssa. Jos onnistumme kasvusuunnitelmissamme, on meillä useita vaihtoehtoja kasvun rahoittamiseen tulevien 1-3 vuoden aikana. Vaihtoehtoja löytyy aina IPO:sta uusiin rahoituskierroksiin, ja näitä vaihtoehtoja kansainvälinen ja kovaniminen hallituksemmekin harkitsee. Hallituksemme jäseniin lukeutuu ovat mm. Liz Musch, joka toimi Ipsoksen ja WPP:n varatoimitusjohtajana, ja hallituksen neuvonantajina toimivat mm. Ben Feder, TakeTwo Interactiven entinen toimitusjohtaja ja nykyinen Tencentin johtaja; Tom Glocer, Thomson-Reutersin entinen toimitusjohtaja, sekä Steve Marshall, Invision-teknologiayhtiön perustaja - kaikki maailmanluokan yritysjohtajia", toteaa Hannu Verkasalo Verton puolesta.