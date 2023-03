VESI SUOMALAISEN LIIKETOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

Suomen vesimittakaavaan tuotuna maailmanlaajuinen ongelma veden käytöstä maatalouteen tuntuu vähintäänkin mitättömältä tai meistä katsottuna ei lainkaan ongelmalta. Koska Suomen runsaat pinta- ja pohjavesivarannot ovat tiedossamme, ongelma jää hyvin kaukaiseksi. Iilmastokin on suotuinen eikä kastelua juuri tarvita. Mutta, parin viimeisen kymmenen vuoden aikainen kehitys Suomessa on osoittanut, että tuudittautuminen puhtaan veden määrän ja laadun riittävyyteen kaikissa tilanteissa on suuri virhe. Pohjavesiin kulkeutuvat tai kulkeutuneet liukoiset metallit tai sateen vesistöihin huuhtomat haitta-ainemäärät ovat paljon suurempia kuin osataan kuvitella. Ne myös jätetään usein huomiotta aivan kuin luonto korjaisi itse itseään.Todellisuudessa raskasmetallit, kemikaalit, epäorgaanisetaineet jne. eivät häviä luonnosta, vaan jäävät eliöihin tai pysyvästi maaperään. Faasimuutos, haitta-aineiden saostus kemikaaleilla tai suodatus korjaavat tilannetta vain osittain.

Vesiliiketoiminta tänään

Suomeen on kasvanut innovatiivinen ja vahva vesitalouden liiketoiminta, joka valmistaa teollisuuden ja vesihuollon käyttöön vedenkäsittelylaitteistoja sekä kehittää koko ajan uudenlaisia menetelmiä ja kemikaalittomia tapoja puhdistaa vettä.Yksi näistä vesiliiketoiminnan harjoittajista on BK-Hydrometa Oy.

Tällä hetkellä BK-Hydrometa toimittaa EU:n kotimarkkinoille luonnonmukaisiin puhdistustapoihin perustuvia vedenkäsittelymenetelmiä. Laitteistot ovat investointi- ja käyttökustannuksiltaan alhaiset, jopa alle 1 kWh käsiteltyä vesikuutiometriä kohti.

BK-Hydrometan menetelmässä innovatiivista on esim. hiilidioksidin ja liukoisten aineiden poisto, toimivat bioreaktorit, hajunpoisto, haitta-aineiden talteenotto. Uutta on myös se, että käsittelyn tilaa koskevat tiedot tuotetaan asiakkaalle jatkuvana virtana, ja saasteettomaksi käsitelty vesi päätyy uudelleenkäyttöön tai vesistöön. Vesi kiertää käsittelyssä, kunnes se täyttää laadulliset vaatimukset. Siten yhtiö pystyy myös antamaan toiminnallisen takuun vedenkäsittelylle, mikä pohjautuu BK-Hydrometa Oy:n arvoihin.Toiminnan takeeksi on EU myöntänyt menetelmälle ETV:n (Environmental Technology Verification*).

Missiona ehjä hydrologinen kierto

Mitä BK-Hydrometa Oy:llä sitten on tekemistä YK:n vesikonferenssin kanssa? Paljonkin: Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteiden kanssa BK-Hydrometa Oy:n missio on yhtäläinen: ”Veden kiertäminen uudelleen ja uudelleen valtameren, ilmakehän, vesistöjen ja maaperän kautta, on ketju, jonka ehjänä säilyttämiseen haluamme osallistua”.

Ihminen voi toimillaan rikkoa luonnollisen vesikierron – ja on rikkonutkin, koska vain seitsemän vuoden kuluttua saattaa maailmanlaajuinen puhtaan veden tarve olla jopa 40 % suurempi kuin puhtaan veden tarjonta. YK:n mukaan tällä hetkellä jo kaksi miljardia ihmistä kärsii puhtaan veden puutteesta.

On erikoista, että Suomi ja muut pohjoisen pallonpuoliskon valtiot tuhlaavat vettä ja vähättelevät maailman vesiongelmaa. Jos aloitamme kaikenlaisen veden säästämisen tänään, saamme palkita itseämme hyvästä teosta tulevina vuosina.

Tarvitaan suomalaista vesiliiketoimintaa, tarvitaan innovaattoreita, jotka kykenevät puhdistamaan saastuneita vesiä, tarvitaan kauaskantoista ajattelua, joka käsittää uusioveden mahdollisuudet. Kaiken muun lisäksi tarvitaan energiaa tai varoja tuhlaavien laitteiden käytön lopettaminen.

Kaiken kaikkiaan tehtävää on vielä paljon: Puhdas vesi ei saa koskaan olla itsestäänselvyys.

Vietämme maailman vesipäivää 22.3.2023.



Pyydä lisätietoja tai lähetä kuvaus ajankohtaisesta vesihaasteestasi:

BK-Hydrometa Oy, Yrittäjäntie 16 H 4, 63700 Ähtäri, +358102302850

info@bk-hydrometa.fi

www.hydrometa.fi

*Environmental Technology Verification (ETV) on Euroopan komission tarjoama palvelu. ETV-prosessissa teknologian kolmas osapuoli suorittaa validoinnin. Siinä arvioidaan tekniikan suorituskyky riippumattomien tietojen perusteella kansainvälisesti tunnustetun ISO-standardin 14034 avulla. Tuloksena on vahvistuslausunto teknologian suorituskyvyn väitteistä, että väitteet ovat tosia, oikeudenmukaisia ja perustuvat luotettaviin testituloksiin.

ETV palvelee myös niitä teknologian ostajia tai sijoittajia, jotka ovat kohdanneet ei-vertailukelpoisia, puutteellisia tai epäluotettavia suorituskykytietoja arvioidessaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja, ja jotka haluavat löytää parhaan ratkaisun tilanteeseensa.

[Lähde: ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/about-etv_en]