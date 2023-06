Vesien kunnostus ja hoito vauhdissa Pohjois-Pohjanmaalla

Leväseuranta käynnistyi - Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä 1.6.2023 15:49:43 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen sinileväseuranta on käynnistynyt toukokuun lopussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Pohjois-Pohjanmaalla sinileväseurannassa on 28 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikkaa. Kuusamo-Taivalkoski-Pudasjärvi alueella seurantaa on yhdeksässä järvessä, Oulun seudulla yhdessä ja Vaalassa kahdella järvellä. Rotarien viime kesänä Pohjois-Pohjanmaalla aloittama sinileväseuranta jatkuu kolmella havaintopaikalla.