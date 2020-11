Vetoamme läheisiin: jaksetaan suojata ja suojautua

Korona ei ole kadonnut minnekään, vaikka jokainen varmasti toivoisi tilanteen jo rauhoittuvan. Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on edelleen jaksaa suojata etenkin riskiryhmäläisiä ja suojautua virukselta kaikin keinoin.

Koronatilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Viime viikkojen aikana on nähty, miten nopeasti tartunnat lähtevät leviämään. Koronavirus on suuri uhka etenkin Attendo-kodeissa asuville riskiryhmäläisille, kuten hyvin hauraille ikäihmisille. Tämän vuoksi meidän on yhdessä läheisten kanssa edelleen sinnikkäästi huolehdittava omasta suojautumisesta ja suojattava asukkaitamme.

Muistutamme vierailijoita, että meille ei pidä tulla, mikäli on – tai joku perheenjäsenistä on – altistunut koronalle, saanut positiivisen tekstituloksen tai jos tuntee vähäisimpiäkään flunssan oireita. Sisätiloissa vierailut onnistuvat edelleen, mikäli kunta ne sallii – eli käytännössä tartuntatautilääkäri ei ole asettanut vierailukieltoa – ja kun vierailusta sovitaan etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Kun saavut etukäteen sovitulle vierailulle Attendo-kotiin, huolehdithan, että

käytät kasvomaskia koko vierailusi ajan

pidät huolta turvaväleistä

peset kädet ennen saapumistasi ja pois lähdettyäsi

käytät vierailusi aikana käsidesiä

On hyvin ymmärrettävää, että kun koronasta alkaa tulla osa arkeamme, siltä suojaaminen ja suojautuminen saattavat unohtua. Riski sairastua saattaa tuntua pienemmältä kuin keväällä pandemian alkaessa. Emme silti saa herpaantua hetkeksikään.

Uutiset maailmalta kertovat karua kieltä siitä, mitä terveydenhuollolle ja hoivakodeille voi pahimmillaan tapahtua, jos viruspandemiaa ei saada hillittyä. Pidetään yhdessä huolta siitä, että asukkaamme ja työntekijät ovat turvassa koronalta.

Lisätietoja läheisille vierailuista antavat Attendo-kotien johtajat. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.attendo.fi

Lisätietoja medialle Attendon koronavalmiustoiminnasta antaa valmiusjohtaja Tuija Haatainen, puh. 044 4456 157 tai tuija.haatainen@attendo.fi

Lisätietoja tartuntatilanteesta voivat antaa vain terveydenhuollon edustajat eli kuntien ja kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien terveysviranomaiset sekä THL.