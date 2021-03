Vettä voi käyttää taas normaalisti 460 kiinteistössä Espoon kaupungin Perusmäen alueella

Häiriötilanne on ohi ja vettä voi taas käyttää normaalisti Perusmäen kaupunginosassa Espoon kaupungissa. Häiriötilanne koski alueella 460 kiinteistöä, joilla oli vedenjakelukatkos perjantaina 5.3.2021. Häiriö aiheutui alueella tapahtuneesta vesijohdon rikkoontumisesta. Vesijohdot huuhdeltiin varmuuden vuoksi ja veden käyttökelpoisuus varmistettiin näytteenotolla

Terveydensuojeluviranomainen on päättänyt purkaa keittokehotuksen. Vesinäytteet ovat puhtaat, joten vettä voi jälleen käyttää normaalisti.

Pyydämme tarkistamaan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta. Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa kunnes se on kirkasta. Jos noin kymmenen minuutin juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään tai HSY:n vesihuollon vikailmoitusnumeroon 09 1561 3000 tai oman kaupunkisi ympäristöterveyden asiakaspalveluun.

Vaikka hanavesi olisi heti kirkasta, niin kehotamme asukkaita silti juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja muusta vesiliitännästä (esim. pesukoneet) 2 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä.

Lisätietoa: www.hsy.fi/vesikatkot

Espoon seudun ympäristöterveys: talousvesivalvonta@espoo.fi