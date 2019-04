Via Crucis lauantaina 20.4. on ohjaaja Ville Saukkosen viimeinen

Ville Saukkonen on ohjannut Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittaman Via Cruciksen vuodesta 2015 alkaen Helsingissä. Tahtipuikot ovat nyt Saukkosen käsissä viimeistä kertaa. Hän jättää tehtävänsä tyytyväisin mielin, lauantaina 20.4. nähtävä pääsiäisvaellus on nuorten näyttelijöiden näytön paikka.

Kuva: Ville Saukkonen Tuomiokirkon portailla, kuvaaja Sakari Röyskö.

Suomen tuotteliain oopperaohjaaja Ville Saukkonen on kiitollisena, kun viides Via Crucis hänen ohjauksessaan alkaa valmistua. ”On ollut suuri ilo ja kunnia ohjata Vepe Hännisen tekstiin. Se on ollut loistava pohja työlleni. Vuosien aikana olen lähinnä tuonut teokseen lisää musiikkia kuten tänäkin vuonna. Jo alusta asti oli selvää, että haluan jonkin vuonna tehdä yhteistyötä nuorten kanssa, ja on hienoa, että juuri tänä viimeisenä vuonna mukana on Kellariteatterin nuoria näyttelijöitä. ”, kertoo ohjaaja Saukkonen. Hän on seurannut pääsiäisvaelluksia 1990-luvulta alkaen ja nähnyt miltei jokaisen. ”Tämä on hieno tapahtuma ja toivon, että se jatkuu vuosittain. Via Crucis tulee olemaan osa omaa pääsiäisperinnettäni jatkossakin.” Saukkosen seuraava ensi-ilta on Olli Kortekankaan Elämänkuvat-niminen kirkko-ooppera Isonkyrön kirkossa elokuussa. Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittaman Via Cruciksen Jeesuksena esiintyy Eric Barco. Muita rooleja tulkitsevat muun muassa Susanna Hyvärinen Neitsyt Mariana, Joni Hyvönen Juudaksena, Jaakko Perilä Pietarina, Milla Kylkilahti Pilatuksena ja Ilmari Pursiainen Kaifaana). Hännisen moderni versio kärsimysnäytelmästä esitetään nyt toistaiseksi viimeistä kertaa. Via Crucis -pääsiäisvaellus alkaa lauantaina 20.4. klo 21.00 Kaisaniemen puistossa. Vaelluksen reitti kulkee Suomen Pankin kautta Tuomiokirkolle, jossa se päättyy ristiinnaulitsemiseen. Via Crucis nähdään Helsingin ydinkeskustassa nyt 24. kerran. Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis eli Ristin tie perustuu kirkon keskiaikaiseen perinteeseen. Viime vuonna esitystä seurasi tuhansia katsojia. Pääsiäisnäytelmän järjestää ekumeeninen yhdistys Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. yhdessä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Työryhmä koostuu teatterin ja musiikin ammattilaisista sekä teatteriharrastajista ja seurakuntalaisista. ROOLEISSA: mm. Eric Barco, Susanna Hyvärinen, Joni Hyvönen, Jaakko Perilä, Milla Kaitalahti, Samuli Hokkanen, Tiina Tuuri, Ilmari Pursiainen, Aino Granström. OHJAUS: Ville Saukkonen LAVASTUS: Aili Ojalon ja Paula Koivusen suunnitelmien pohjalta PUKUSUUNNITTELU: Tyra Therman VALOSUUNNITTELU: Matti Jykylä ÄÄNISUUNNITTELU: Saku Tamminen NAAMIOINNIN SUUNNITTELU: Miika Heikkinen Lisätietoja: tuottaja Milla Tommila, p.044 2945522, viacrucis@evl.fi Mediakuvia on ladattavista osoitteesta: viacrucis.fi - Medialle. Kuvaaja Sakari Röyskö. ----------------------------------------------- Via Crucis - Ristin Tien Tuki ry:n perustajia ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi Helsingin ortodoksinen seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin seurakunta ja Fintuition ry. (Jouko H. Nissinen) sekä Helsingin ekumeeninen toimikunta. Lisäksi yhdistyksessä on mukana Kruunuhaan asukasyhdistys. hdistyksen puheenjohtajana toimii johtava

