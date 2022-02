Vielä ehdit varata talviloman Pohjois-Karjalaan! Nyt kutsuu luminen Snowhenge, karjalainen elämyskylpylä ja laaja latuverkosto.

Stonehenge-jäljennös Snowhenge ihastuttaa Joensuussa

Joensuu tarjoaa kivaa talvilomatekemistä lapsiperheille. Maailman pohjoisimman puutarhan Botanian piha-alueelle on tänä talvena rakennettu ikoninen Stonehenge sen oikeassa mittakaavassa. Ympyrä on peräti 32 m halkaisijaltaan ja rakennelma upeasti valaistu. Alueella on myös jääveistosnäyttely ja sisätiloissa trooppinen perhospuisto.

Karjalaista kulttuuria esittelevän Pohjois-Karjalan museo Hilman tiloista löytyvä Mukulakatu on perheen pienimpien oma satukaupunki rantamakasiineineen ja vetureineen. Talvisesta reippailusta tykkäävä perhe lähtee retkelle Kuhasaloon. Alueella on eripituisia retkeilyreittejä ja useita tulipaikkoja. Ja mäkeenkin pääsee! Laskettelukeskus Mustavaara on ihan Joensuun kupeessa ja Koli Ski vajaan tunnin ajomatkan päässä Joensuusta. Viime vuonna uusittu Original Sokos Hotel Kimmel ja torin laidalla sijaitseva kodikas Original Sokos Hotel Vaakuna majoittavat matkailijat.

Bomballa kylvetään ja leivotaan karjalanpiirakoita

Bomban karjalaiskylä on karjalaista kulttuuria esittelevä kylämiljöö, jonka keskeltä löytyy yksi Suomen suosituimmista nähtävyyksistä: Bomban talo. Talvilomalla talolle katetaan runsas karjalainen buffetpöytä, lapsille omat herkut. Uutuutena lomailija voi osallistua hauskoihin aktiviteetteihin: karjalanpiirakkapajaan ja Valamon viinien viinipruuviin.

Jylhään luonto ja Pielisen jäälle voi lähteä itsenäisesti tai Villin Pohjolan retkillä. Tarjolla on niin minikelkkarataa kuin husky- ja moottorikelkkasafareita. Bombalta erämaahan pääseekin hetkessä, sillä se sijaitsee kolmen kansallispuiston tuntumassa. Lapsille lainataan pulkkia, ja niin lähimmät mäet kuin nuotiopaikat löytyvät hotellin pihapiiristä.

Spa Bomba on luontoa ja karjalaista mystiikkaa henkivä luksustason kylpylä elämysaltaineen ja kalevalaisine saunoineen. Kylpylä, kuten koko hotelli, sijaitsee Pielisen rannalla. Upeimman näkymän järvelle saa ulkoporealtaista käsin. Break Sokos Hotel Bomban kylpylätarjoukseen sisältyy sekä majoitus että spa-liput.

Kansallispuistoon laskettelemaan tai lumikengin Ukko-Kolin huipulle

Kolilla pääsee laskemaan kansallispuiston maisemissa. Rinteiden korkeuserot tarjoavat haastetta myös kokeneemmille laskijoille ja mäestä eteen avautuva kansallismaisema on mieliinpainuva kokemus. Koli Skin alueella katetaan talviloma-aikaan paikallisia herkkuja sisältävä Kötäkkä-buffet. Ruokailijoita viihdytetään elävällä musiikilla ja hauskoilla koristeluilla.

Ukko-Kolin huipulle voi patikoida lumikengin, joita saa vuokrattua Break Sokos Hotel Kolin vierellä olevasta Luontokeskus Ukosta. Eväät mukaan ja maisemia ihailemaan, tämä tykkylumipuiden ja jäisen Pielisen pinnan muodostama maisema on huikea. Näköaloja saa ihailla myös Break Sokos Hotel Kolin huoneista ja hotellin spa-osaston altailta.

Yhdistä kaikki kolme!

Talvilomaan voi yhdistää kaikki kolme kohdetta. Etäisyydet ovat lyhyet, ja Joensuusta on helppo ajella päiväksi Kolille laskemaan, jos näköalahotelli on jo täynnä.

Etäisyydet

Joensuu – Koli 70 km

Koli ­­ – Bomba, Nurmes 76 km

Bomba ­ ­– Joensuu 127 km

Joensuu – Helsinki 437 km

Bomba – Helsinki 510 km

Koli – Helsinki 486 km

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama kuluttajaosuuskunta, joka tuottaa etuja ja palveluita omistajilleen 13 kunnan ja kaupungin alueella Pohjois-Karjalassa. PKO:lla on eri puolilla maakuntaa 128 toimipaikkaa, jotka työllistävät yli 1 400 henkilöä. PKO:n operoimat hotellit ovat Break Sokos Hotel Bomba, Break Sokos Hotel Koli sekä Original Sokos Hotel Kimmel ja Original Sokos Hotel Vaakuna Joensuussa. PKO:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.