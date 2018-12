Vielä ehtii näyttelyyn - Pekka Luukkolan valokuvat ja Kimmo Pyykön pronssiveistokset esillä loppiaiseen saakka

TIEDOTE 14.12.2018. Valokuvataiteilija Pekka Luukkolan Valokuvia-näyttely ja kuvanveistäjä Kimmo Pyykön Elämänlanka - pronssiveistoksia -näyttely ovat esillä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa vielä su 6.1.2019 saakka. Näyttelyn päätöspäivänä su 6.1. klo 15.30 taidemuseossa nautitaan flamencokitaristi Joonas Wideniuksen soolokonsertista.

Yleisöopastuksella näyttelyihin pääsee tutustumaan vielä su 16.12.2018 klo 13 ja su 6.1.2019 klo 13. Opastus sisältyy pääsymaksun hintaan.

Päätösviikonloppuna la-su 5.-6.1.2019 näyttelyihin on vapaa pääsy.

Suomalaiseen maisemaan erikoistuneen Pekka Luukkolan näyttelyssä nähdään yli 20 suurikokoista valokuvaa, joissa liikutaan meren ja järvien rannoilla ympäri Suomen, muun muassa Pirkanmaan tuntumassa Kuhmoisissa. Luukkolan sinisävyiset teokset kertovat usein tarinan siitä, mitä kameran edessä on tapahtunut pitkän valotuksen aikana. Tulen ja valon avulla taiteilija kuvaa liikettä, ajan kulumista ja ihmisen olemassaoloa ilman näkyvää hahmoa.

Kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön Elämänlanka-näyttelyssä nähdään pronssiveistoksia, joiden aiheet löytyvät elämän suurista kysymyksistä - elämän yllätyksellisyydestä ja ajan kulumisesta ja päättymisestä. Näyttelyn nimi viittaa aikaan ja vastauksia jatkuvasti etsivään olotilaan, joka taiteilijan ajatuksia kuljettaa. Runollisuus ja verbaalisuus on vahvasti läsnä vuosina 2000-2010 valmistuneissa teoksissa.

Näyttelyt huipentuvat flamencokitaristi Joonas Wideniuksen soolokonserttiin taidemuseossa loppiaissunnuntaina 6.1.2019 klo 15.30. Maamme huippuihin lukeutuvan Wideniuksen omintakeinen musiikki pohjautuu flamencokitaran säveliin, mutta hän ottaa jatkuvasti vaikutteita ympäristöstään, muun muassa jazzista tai suomalaisesta kansanmusiikistamme.

Näyttelyiden taiteilijat:

Pekka Luukkola (s.1968) on helsinkiläinen valokuvaaja, taiteilija ja kirjantekijä. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta aiheenaan valokuvan laatu ja hänen teoksiaan on huomioitu mm. Fotofinlandia-, ja Ars Fennica -kilpailuissa. Luukkolan teoksia on useissa julkisissa ja yksityisissä taidekokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.



Kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykkö (s. 1940) syntyi Lahdessa ja vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kangasalla. Nykyään Helsingissä asuva Pyykkö on pitänyt pitkän uransa aikana noin 40 yksityisnäyttelyä sekä osallistunut useisiin kotimaaisiin ja kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin. Hänen teoksiaan kuuluu moniin suomalaisiin ja kansainvälisiin taidekokoelmiin.

Pekka Luukkola: Valokuvia

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 6.1.2019 saakka.

Kimmo Pyykkö: Elämänlanka - pronssiveistoksia

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 6.1.2019 saakka



Joonas Widenius Solo

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa su 6.1. klo 15.30

Liput Kangasala-talolta 12/10/6 €, Lippu.fi 13,50/11,50/7,50 € + toimitusmaksut (alk. 1 € www.lippu.fi)

Näyttelyiden tiedotteet

Pekka Luukkolan näyttelytiedote (linkki tiedostoon)

Kimmo Pyykön näyttelytiedote (linkki tiedostoon)

Mediakuvat



Pekka Luukkola: Valokuvia: https://www.dropbox.com/sh/g59fgocmzl30w6d/AADv9K7gJYoMLpc3Fp6uNHGLa?dl=0

Kimmo Pyykkö: Elämänlanka – pronssiveistoksia

https://www.dropbox.com/sh/ibvke3w8c257bcg/AAAjQZjxgCDpj8hXxNiXVhKJa?dl=0

Joonas Widenius Solo

https://www.dropbox.com/sh/vyw7mp160xgtrky/AAAJxbyVs6bRRLt0m2lRSeOPa?dl=0



Teostiedot tiedostojen nimissä mainittava julkaistaessa.

Lisää mediakuvia pyydettäessä tiedottajalta.

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6

36200 Kangasala

kimmopyykkotaidemuseo.fi

Avoinna ti-ke 11-17, to 11-19, pe-la 11-17, su 11-15

Sisäänpääsy 6/4 € tai Museokortti, Alle 18-vuotiaat maksutta.