Vienan reitille sekä Hietajärven ja Kuivajärven kylien alueille laaditaan uusi maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman periaatteena on esittää toimenpidesuosituksia, joiden toteuttaminen on maanomistajalle vapaaehtoista. Suositukset voivat liittyä esimerkiksi kulttuurihistoriallisten kohteiden ja perinnebiotooppien hoitoon, keskeisiä näkymiä avaaviin maisemaharvennuksiin sekä virkistyskäytön puitteiden parantamiseen. Pitkäjänteisenä tavoitteena on hoitaa maisemassa tunnistettuja arvoja sekä tarvittaessa kehittää kylä- ja reittiympäristöjä alueiden käyttäjien toiveiden mukaisesti.

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten maanomistajien kanssa. Vuoden 2024 puolella tullaan järjestämään ensimmäinen yleisötilaisuus, jossa suunnitelmaluonnoksia on mahdollisuus kommentoida. Yleisötilaisuuksista sekä myöhemmistä maastotöistä tiedotetaan erikseen.