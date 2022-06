Vihdin kesäteatterin Diivat-näytelmässä rakkaus on lämmöllä ohjaava kohtalon sormi

– Diivojen ohjaamiselle on useampikin syy, joista ensimmäinen on Ludwigin tekstin nokkeluus ja toimivuus. Tekstiin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, eikä tosin kannatakaan, niin vauhdikas ja hauska käsikirjoitus se on. Toinen syy on se, että näytelmän teemat käsittelevät minulle tärkeitä aiheita, muun muassa unelmia ja niiden tavoittelua, rakkautta sen monissa kerroksissa ja näytelmän hahmot paljastavat jotain sukupuolen performatiivisuudesta ja keinotekoisuudesta, jota me "tämän elämäksi kutsutun komedian näyttelijät" esitetään (lainaus näytelmästä). Kolmas syy on se, että olen itse esittänyt 10 vuotta sitten Diivojen miespääroolin Korpilahden kesäteatterissa, josta mun kesäteatterikausi alkoi. Tietysti myös näin pitkän linjan dragartistina on mielenkiintoista päästä katsomaan, miten dragia voidaan tuoda näytelmään mukaan, Antti Taipale kertoo suhteestaan näytelmään.

Näytelmä kertoo huono-onnisista näyttelijöistä Leosta ja Jackista, jotka kiertelevät 1950-luvun Yhdysvaltoja esittämässä kahden hengen Shakespeare-koostettaan, vaatimattomalla menestyksellä. Köyhät taiteilijat innostuvat kun kuulevat, että kuolemaisillaan oleva rikas nainen etsii kahta sukulaistaan perinnönjakoa varten. Sukulaiset ovat naisia, mutta se ei Leoa ja Jackia lannista, varsinkin kun puvustosta löytyy Kleopatran ja Titanian roolivaatteita. Pian ”Maxine” ja ”Stephanie” saapuvatkin Yorkin pikkukaupunkiin suurperinnön toivossa. Operaatio kuitenkin mutkistuu, kun he tapaavat kauniit paikkakunnan tytöt, joiden seurassa on hankala muistaa olevansa nainen. Kaiken lisäksi paikallisella pastorilla on epäilyksensä sankariemme suhteen, ja Florence-tätikin osoittautuu yllättävän sitkeähenkiseksi. Kommellusten ja yhteensattumien summa huipentuu juuri ennen Loppiaisaaton esitystä, vauhdikkaasti shakespeariaanisessa hengessä.

Ohjaaja Antti Taipale pitää Diivoja näytelmän hulvattomuudesta huolimatta avainkertomuksena, jossa rakkaus on voimakasta ja hahmoja ohjaavaa energiaa ja toimii kuin kohtalon sormena, joka osoittaa kunkin henkilön elämän suunnan. Taipaleen oma pitkä drag queen -ura tuo oman syventävän lisänsä näytelmän vihtiläiseen versioon ja näkemykseen.

– Yksi ohjaavista ajatuksista mulle on koko ajan ollut se, miten me ihmiset esitetään sukupuoliamme missäkin tilanteessa hieman eri tavalla. Ajattelen, että ihmisyydessä on maskuliininen ja feminiininen tasapaino, kuin jing ja jang, jotka toisiaan tukien muodostavat ihmisen kokonaisuuden. Nämä puolet vaihtelevat tilanteesta riippuen ja eri henkilöillä ne korostuvat eri tavoin. Näytelmä paljastaa ja tuo esiin huumorin ja shakespearilaisen toiseuden esittämisen keinoin sukupuolien esittämisen keinotekoisuuden, jotka olemme oppineet kulttuuristamme, Antti Taipale summaa Diivojen sanomaa.

