Vihdoin hyviä uutisia ravintola- ja matkailualan ammattilaisille – avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosiin

Kesätöitä on merkittävästi enemmän kuin vuosi sitten – vielä ehtii: tarjolla 2 800 työpaikkailmoitusta 3.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Duunitorilla on ollut läpi kevään auki huomattavasti enemmän kesätyöpaikkoja kuin viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna. Vielä nyt alkukesälläkin paikkoja on tarjolla yllättävän paljon. Katso myös, millä aloilla on eniten viime hetken kesätöitä.