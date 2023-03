Vihreät: Avohakkuut luvanvaraisiksi

– Samaan aikaan luontokato etenee, ja aiemmin yleisiäkin lajeja on vaarassa kadota. Kuukkelit kärsivät metsien pirstoutumisesta, hömötiaiset vanhojen metsien katoamisesta. Metsiä hakataan liikaa ja liian nuorena. Hiilinielut ovat romahtaneet, Ohisalo toteaa.

– Ylen selvityksen mukaan metsärikokset johtavat tuomioon hyvin harvoin. Asiat painetaan villaisella, puuta kaatuu jatkossakin. Tilanne ei ole reilu kuluttajankaan kannalta, sillä edes jatkuvat laiminlyönnit eivät välttämättä vaikuta sertifikaattien käyttämiseen. Viherpesun vaara on ilmeinen, Ohisalo korostaa.

Ohisalo vaatii metsälain uudistusta, jossa metsien tila otetaan vakavasti.

– Esimerkiksi metsälain ja suojelupäätösten valvontaa on parannettava. Avohakkuut pitää säätää luvanvaraisiksi, sillä ne ovat poikkeuksellisen tuhoisia luonnolle. Valtion maille eivät avohakkuut lähtökohtaisesti myöskään kuulu, Ohisalo alleviivaa.

Jokainen avohakkuuaukion laidalla kävellyt ymmärtää, ettei se ole kestävä tapa ylläpitää metsäluontoa. Ei se ole aina kannattavaa metsänomistajallekaan, jolta samalla katoavat monien vuosikymmenten tulot.

– Suomi on laaja ja metsäinen maa. Me voimme hoitaa metsiämme myös niin, että puuta tuotetaan kestävästi ja puun jalostusarvo on korkea, Ohisalo päättää.