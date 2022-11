Vihreät esittää kaksiportaisesta opintotuesta luopumista ja pieleen ojitettujen soiden ennallistamista – puolue julkisti myös kampanjakärkensä

– Me haluamme Suomen, joka suojelee elämää. Suojele elämää on myös tämän kampanjan slogan, johon jokaisen suomalaisen on helppo yhtyä, Ohisalo sanoo.

Ohisalo totesi lapsiperheköyhyyden torjunnassa olevan kyse siitä, minkälaisen lapsuuden haluamme antaa Suomessa elävillle lapsille.

– Haluamme, että jokainen lapsi voisi elää sellaista elämää, jossa hyvän elämän peruspalikat ovat kohdallaan. Meidän täytyy varmistaa, että Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama elinkustannusten nousu ei aja lapsiperheitä entistä syvempään ahdinkoon.

– Siksi esitämme perusturvan korottamista 50 eurolla kuukaudessa. Muuten ei liene kenellekään epäselvää, että Vihreät haluaa tähän maahan kaikille kuuluvan perustulon, Ohisalo sanoo.

Peruskoulussa Ohisalo haluaa palata perusasioiden äärelle. Opettajat ovat väsyneitä jatkuvaan hankejumppaan, mikä vie aikaa olennaisimmalta eli opettamiselta. Oppilaat puolestaan kaipaisivat sitä, että opettaja ehtisi tukea heitä riittävästi. Samaan aikaan oppimistulokset laskevat.

– Peruskoulu ei tarvitse hokkuspokkusta tai sirkustemppuja, vaan välittäviä aikuisia, joilla on aikaa kuunnella lasta. Se edellyttää sitä, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet. Ja koulujen eriytymisen torjuntaa niin, että koulut joissa oppilaat tarvitsevat enemmän tukea, saavat vastaavasti myös enemmän resursseja, Ohisalo toteaa.

Korkeakouluopiskelijoiden paineita Ohisalo helpottaisi opintotuen kaksiportaisuudesta luopumalla.

– Kaksiportaisuus ei vastaa korkeakouluopintojen todellisuutta, jossa usein opiskellaan kursseja sekä alemmasta että ylemmästä tutkinnosta samaan aikaan. Joitain kursseja järjestetään niin harvoin, että sellaisen suorittamatta jääminen vaikka sairastumisen vuoksi voi pahimmillaan johtaa opintotuen maksamisen lakkaamiseen. Kaksiportaisuus tuottaa turhaa byrokratiaa ja paineita jo valmiiksi kuormittavaan elämänvaiheeseen, Ohisalo sanoo.

Ohisalo kritisoi muita puolueita ideoiden puutteesta luontokadon torjumiseen. Vihreät esittää valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelua ja pieleen ojitetun suomaan ennallistamista. Suomessa noin miljoona hehtaaria suomaata on ennallistettu tehometsätalouden käyttöön, mutta puut eivät ole kasvaneet toivotulla tavalla.

– Esitän, että tämä noin miljoona hehtaaria pieleen ojitettua suota tulisi ennallistaa. Tästä miljoonasta hehtaarista valtaosa palautuu ennalleen, kun se vain jätetään rauhaan. Enintään noin 200 000 hehtaarin osalta tarvitaan toimenpiteitä, eli käytännössä siis ojien tukkimista, Ohisalo sanoo.

Tarkemman eduskuntavaaliohjelman puolue julkaisee helmikuussa 2023.

Koko puhe luettavissa Vihreiden nettisivuilta: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/maria-ohisalon-puhe-vihreiden-puoluevaltuustossa-26-11-2022/