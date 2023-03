Vihreät haluavat säilyttää Matokallion: jääurheilu ja lähiluonto mahtuvat molemmat Helsinkiin

Vihreät eivät kannata kehittämisvarauksen jatkamista Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Matokalliolla sijaitsevalla tontille vaan ehdottavat edelleen, että hallihankkeelle etsitään toinen tontti. Kehittämisvarauksen jatkaminen on käsittelyssä kaupunginhallituksessa tänään 27.3. Kehittämisvarauksen tavoitteena on jäähallin rakentaminen Myllypuron Matokalliolle, joka on Vihreiden mielestä hallille väärä paikka alueen luonto- ja virkistysarvojen vuoksi.

Jääurheilukeskus on Vihreiden näkemyksen mukaan sinänsä tarpeellinen. Hallista suunnitellaan Suomen ainoaa täysimittaista pikaluisteluhallia. Rakennukselle on kuitenkin etsittävä parempi sijainti. Vaihtoehtoinen paikka jääurheilukeskukselle löytyy Itä-Helsingissä esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuiston alueelta kaavamuutoksella.

Alkuperäisestä alueen varaamisesta Matokalliolle päätettiin keväällä 2021. Myös tuolloin Vihreät suhtautuivat kriittisesti jäähallin sijoittamiseen alueelle ja esittivät jäähallille toista sijaintia. Tuolloin ehdotus vaihtoehtoisesta paikasta ei saanut lautakunnan eikä myöhemmin Helsingin kaupunginhallituksen enemmistöä taakseen. Jos vaihtoehtoisen sijainnin selvittäminen ja kaavamuutos esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuiston alueelle olisi käynnistetty jo vuonna 2021, työ olisi tänä päivänä jo pitkällä.

Matokalliota käsiteltiin edellisen kerran tämän vuoden tammikuussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, jossa Matokallion metsän ja kallion säästävä esitys voitti äänin 7–6.⁣ Kaupunginhallituksessa Matokallion jyrääjillä on edelleen yhden äänen enemmistö, mutta toivottavasti SDP, RKP ja kokoomus ymmärtävät tänään lähiluonnon merkityksen.

Lisätiedot:

valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen, p. 044 570 7857