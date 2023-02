Vihreät julkaisivat energiavisionsa

Energiavisio on tiekartta hiilineutraaliin, kotimaiseen ja huoltovarmaan energiantuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Sen jälkeen Suomen on oltava hiilinegatiivinen, eli meidän on sidottava ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin sinne päästämme. Ilmastokriisiin vastaaminen ei ole kuitenkaan vision ainoa tavoite.

– Kun pidämme kiinni ilmastotavoitteista, Suomesta voi tulla puhtaan teollisuuden suurvalta. Murros näkyy Suomessa jo lukuisten vetytalouden investointien muodossa sekä siinä, että tuulivoima on tällä hetkellä yksi eniten Suomeen investointieuroja tuovista teollisuudenaloista. Johdonmukaisen ja rohkean energia- ja ilmastopoliittisen linjan luominen on suomalaisten yritysten ja kansantalouden etu, huomauttaa Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Ilmastokriisin torjumiseksi energiavisiossa on asetettu fossiilisille polttoaineille ja turpeelle energiantuotannossa ja liikenteessä eräpäivät. Kolme keskeistä lukua ovat: luopuminen turpeen energiakäytöstä viimeistään keväällä 2029 eli samaan aikaan kivihiilen kanssa, öljystä ja maakaasusta sähkön ja lämmön tuotannossa luopuminen vuoteen 2035 mennessä ja fossiilisista öljytuotteista luopuminen liikenteessä 2030-luvun loppuun mennessä.

– Ilmastokriisiin vastaaminen vaatii tekoja ja fossiilisista energialähteistä on päästävä eroon. Keinovalikoiman on syytä olla monipuolinen. Fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotukien alasajosta vuoteen 2030 mennessä tulee luoda suunnitelma ja turpeen hiilidioksidiverotus tulee nostaa samalle tasolle muiden polttoaineiden kanssa, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toteaa.

– Kuten tänäänkin uutisoitiin, viime vuosikymmenenä puun poltto on lisääntynyt ja samalla nielumme romahtanut. Vihreiden visiossa puun poltto vähenee merkittävästi ja kaikki uudet investoinnit pitäisi ensisijassa tehdä polttoon perustumattomiin teknologioihin, Harjanne jatkaa.

Vihreiden visiossa erityisesti tuulivoiman osuus sähköntuotannosta kasvaa merkittävästi. Toinen suuri nousija on aurinkoenergia, jonka tuotannon lasketaan kasvavan jopa 60- kertaiseksi nykyisestä vuoteen 2035 mennessä.

– Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeille selvitetään jo nyt hankkeita miljardien eurojen arvosta. Tällä hetkellä suunnitteilla on 13 merituulivoimaprojektia, joiden teho on yhteensä lähes 13 500 megawattia. Vertailun vuoksi Olkiluoto 3:n teho on 1 600 megawattia. Tuulivoimarakentamisen kotimaisuusaste on korkea, jolloin myös suuri osa investointirahoista jää Suomeen, Ohisalo toteaa.

– Tuulivoiman tuotanto on jo kasvanut räjähdysmäisesti. Myös aurinkovoimassa on valtava potentiaali, ja se tasaa osaltaan tuulivoiman tuotannon vaihtelua vuositasolla. Aurinkosähkön teollisen mittakaavan investoinnit pitää nyt saada kiinteistöjen kattopaneelieasennusten ohella vauhtiin. Alan toimijat ovat valmiina miljardien investointeihin jo lähivuosina, Harjanne toteaa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne esittelivät Vihreiden energiavision maanantaina 27.2.

Tutustu Vihreiden energiavisioon ja laskelmiin osoitteessa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/vihreiden-energiavisio-2035/