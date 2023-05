Vihreät julkaisivat tiedepoliittisen ohjelman: Korkeakoulujen perusrahoitusta on vahvistettava ja tutkijoiden vakituisia työsuhteita lisättävä 

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on tyytyväinen, että hallitusneuvotteluissa olevat puolueet ovat ilmoittaneet pitävänsä kiinni parlamentaarisesti sovitusta TKI-tavoitteesta, mutta muistuttaa, ettei se yksinään riitä.

– Myönteiset uutiset Säätytalolta ovat vähäisiä, mutta yksi sellainen on tulevien hallituspuolueiden sitoumus pysyä jo viime kaudella päätetyssä tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattamisessa neljään prosenttiin BKT:sta. Tämä yksinään ei kuitenkaan riitä, vaan samalla on kyettävä lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja ja varmistettava näille riittävä rahoitus. Rahoituksen painopistettä olisi siirrettävä kilpaillusta rahoituksesta ennakoitavan perusrahoituksen puolelle. Ilman riittäviä panostuksia korkeakoulujen perusrahoitukseen ja aloituspaikkoihin, tiede ja tutkimus jäävät vaille osaavia tekijöitä, Ohisalo muistuttaa.

Tiedepoliittisessa ohjelmassa puututaan myös korkeakoulujen liian suureen määräaikaisten työsuhteiden osuuteen.

– Jotta tutkijanuralle saadaan aidosti innostettua kaikista terävimmät mielet, on tutkimusmaailman pätkätyöarkeen saatava muutos. Nyt vain 30 % tutkijoista on vakinaisissa työsuhteissa ja jopa 70 % määräaikaisena. Vihreiden tavoitteena on kääntää tämä toisinpäin siten, että vähintään 70 % työsuhteista olisi vakituisia. Tämä tekisi tiedeyhteisöistä nykyistä insprioivampia ja turvallisempia paikkoja luoda uraa henkilön taustasta riippumatta, toteaa ohjelmatyöryhmän toinen puheenjohtaja Jani Martikainen.

Tieteen rahoituksen ja tutkijoiden työssä jaksamisen lisäksi ohjelmassa nostetaan esiin, että menestyksen ja kilpailukykymme varmistamiseksi meidän on kyettävä houkuttelemaan uusia kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita Suomeen.

– Kansainvälisten osaajien houkuttelun ja maassa pitämisen osalta olen hyvin huolestunut siitä, mitä hallitusneuvotteluissa tulee tapahtumaan. Kansainvälisen osaamisen houkuttelemiseksi Suomeen meidän täytyy panostaa yhteiskunnan ja työelämän vastaanottavuuteen, kuten englanninkielisiin ura- ja kouluttautumismahdollisuuksiin. Näistä osaajista on kyettävä myös pitämään kiinni. Yksi käytännöllinen ratkaisu, jota ehdotamme, on pysyvän oleskeluluvan automaattinen myöntäminen Suomessa tutkinnon suorittaneille ulkomaalaisille, Ohisalo sanoo.

