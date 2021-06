Vihreät mepit: EPPO aloitti toimintansa - Miksi Suomi nimitti vain osa-aikaisia syyttäjiä?

Jaa

Euroopan unionin uusi syyttäjänvirasto EPPO pääsee tänään käynnistämään toimintansa Luxemburgissa, mutta Suomen rooli on vielä epäselvä, sillä kaksi suomalaista syyttäjää on nimitetty vain osa-aikaisesti.

Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala ja saksalainen vihreiden europarlamentaarikko Daniel Freund pitävät tilannetta Suomen osalta ongelmallisena: Suomi on sitoutunut nimittämään kaksi kansallista syyttäjää EPPO:n palvelukseen, mutta pysyviä nimityksiä ei ole tehty. Suomi on tarjonnut kahdelle syyttäjälle vain osa-aikaisia tehtäviä. “EPPO:lla on keskeinen toimijuus EU:n taloudenpidon valvonnassa. Ensimmäistä kertaa EU:lla on mahdollisuus panna syytteeseen EU-rahoja väärinkäyttävät tahot ja myös torjua nykyistä tehokkaammin avustuspetoksia ja muuta talousrikollisuutta,” he toteavat.

“Suomen tulee delegoida syyttäjät täysipäiväisesti EPPO:n tehtäviin. Suomen pitää siten tarjota EPPO:n käyttöön täysimääräiset resurssit syyttäjäviranomaisen vaatimusten mukaisesti, jotta toimintaa voi saavuttaa tavoitteensa. Kaikkien jäsenvaltioiden, myös Suomen, on pyrittävä edesauttamaan petosten torjuntaa, jotta talousrikolliset eivät saa lisää liikkumatilaa”, Hautala ja Freund toteavat.

EPPO on itsenäinen virasto, joka vastaa talousrikostutkinnasta ja syytteen nostamisesta. Riippumattoman toiminnan kannalta on keskeistä, että syyttäjät pystyvät toimimaan puolueettomasti. Tämä palvelee sekä Suomen kansallista intressiä että koko Euroopan unionia. Työskentely samanaikaisesti kansallisella tasolla ja EU-tasolla voi asettaa syyttäjät eturistiriitaan, joten kansallisten syyttäjien osa-aikaisuus haitannee tehtävien suorittamista.

“Olemme iloisia nähdessämme, että pääsyyttäjänä aloittaa erittäin pätevä ja kokenut Laura Codruta Kövesi, joka on aiemmin työskennellyt Romanian korruptiontorjuntaviraston pääsyyttäjänä”, mepit toteavat.

Lisätietoja: Heidi Hautala, heidi.hautala(at)europarl.europa.eu, Daniel Freund, daniel.freund(at)europarl.europa.eu