Vihreät vaatii pysyvää muutosta vesien pilaantumisen estämiseksi uudessa vesiensuojeluohjelmassaan

- Monien vesistöjen tila on Suomessa heikentynyt. Suurimmat ongelmat johtuvat vakiintuneista haitallisista toimintamalleista ja puutteellisesta lainsäädännöstä. Suomen vesiin kohdistuu myös uusia uhkia: luontokato ja ilmastonmuutos. Vesien hyvän tilan saavuttaminen vaatii, että tunnistamme entistä paremmin, miten esimerkiksi maankäyttö ja rakentaminen sekä maatalouden ja metsätalouden käytännöt vaikuttavat vesiin, toteaa Harri Myllyniemi.

Vesiensuojeluohjelmassaan Vihreät linjaavat, että maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden vesistöpäästöihin on puututtava.

- Rehevöityminen on vakava uhka vesistöille ja Itämeren luontokadon suurin aiheuttaja. Sitä voidaan ehkäistä esimerkiksi kehittämällä ja vahvistamalla niin EU:n kuin kansallisia maatalouden tukimuotoja ja edistämällä vesistöjen kannalta kestäviä viljelykäytäntöjä, luonnonmukaisia viljelymenetelmiä ja -rakenteita sekä tehostamalla kierrätysravinteiden käyttöä ja perinnemaisemien hoitoa. Teollisuudessa tulisi tehostaa siirtymistä suljettuun kierron järjestelmiin. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja innovatiivisten toimien kehittämistä ja käyttöönottoa tulee ehdottomasti jatkaa, toteaa Iiro Ikonen.

Vihreät esittävät, että vesistöjen suojelua on tehostettava kaikissa vesiekosysteemeissä Itämerestä pienvesiin.

- Meidän tulee erityiseseti ehkäistä Itämereen valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta ja ennallistettava valuma-alueiden heikentyneitä luontotyyppejä. Myös kansainvälisiin sitoumuksiin muoviroskaantumisen pysäyttämiseksi tulee panostaa – tarvitaan kansallisia, sitovia tavoitteita ja toimintamalleja muovin kierrätyksen edistämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. Herkkien valuma-alueiden, pienvesien ja niiden lähiympäristöjen ennallistamiseen ja suojeluun tulee kohdentaa nykyistä tehokkaammin resursseja, Myllyniemi ja Ikonen sanovat.

Vihreiden mukaan myös kunnilla on monia keinoja aktiivisesti edistää vesiensuojelua alueillaan.

- On hienoa, että tässä ohjelmassa on tavoitteet myös kuntien vesiensuojelutoimien edistämiseksi. Esimerkiksi tavoite jokaisessa kunnassa laadittavasta vesiensuojeluohjelmasta on erittäin tarpeellinen. Pienvesiselvityksien avulla voidaan suunnitella suojelutoimia, hulevesien hallintaa, maankäyttöä ja kunnostustoimia, toteavat Myllyniemi ja Ikonen.

Koko ohjelma luettavissa Vihreiden verkkosivuilla: https://www.vihreat.fi/vihreiden-vesiensuojeluohjelma/