Vihreiden Iiris Suomela: Meidän tulee vähentää alijäämää, päästöjä ja köyhyyttä samaan aikaan

Suomela korosti koulutuksen merkitystä Suomen talouden tasapainottamisessa ja kritisoi kokoomuksen väläyttelemiä suunnitelmia, jotka iskisivät opiskelijoiden toimeentuloon radikaalilla tavalla.

– Tärkeintä on valita sopeuttamiselle oikea suunta, sillä viirheet tulevat kalliiksi. Me maksamme nyt kovaa hintaa taannoisista koulutusleikkauksista. Niiden jälkeen näytti siltä, että minun vanhempieni sukupolvi on jäämässä Suomen historian korkeimmin koulutetuksi, Suomela muistutti.

Suomela myös huomautti, että opintoraha on pienempi kuin yksikään toinen sosiaaliturvan muoto. Hän esitti opintorahaan 100 euron tasokorotusta, jonka myötä tuki olisi lähempänä muita minimietuuksia. Korotus peruisi aiemmat leikkaukset. Sen sijaan lisäleikkaukset opiskelijoilta Suomela torppasi tiukkasanaisesti.

– Tässä maassa kannattaa tehdä mitä tahansa muuta kuin opiskella. Viime hallitus leikkasi opintorahasta yli neljänneksen - yhteensä miltei tuhat euroa vuodessa. Tilannetta onneksi paikkasi vähän opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin. Nyt Kokoomus väläyttelee tuon päätöksen perumista ja opintotuen asumislisän paluuta. Tuo tuki oli aikanaan 210 euroa kuussa. Sillä ei saa monista kaupungeista edes siivouskoppia, Suomela totesi.

Suomela toi puheessaan esiin, että vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi, jonka talous on tasapainossa. Köyhyyttä on vähennettävä samaan tahtiin talouden alijäämän ja päästöjen kanssa.

– Juustohöylä ei riitä. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Saastuttamiselle on laitettava selkeä hintalappu. Ympäristölle haitallisista ja tehottomista yritystuista on luovuttava. Näin päästään yhteensä miljardien eurojen säästöihin, joista osa voidaan käyttää paljon tehokkaammin Suomen menestystä tukeviin koulutus- ja TKI-panostuksiin, Suomela sanoi.



