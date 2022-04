Vihreiden puoluevaltuuskunta antoi eduskuntaryhmälle valtuudet edistää Nato-jäsenyyttä

Perjantaina puoluehallitus päätti kokouksessaan pohjaesityksestä puolueen uudelle Nato-kannalle osana poliittisen ohjelman luonnoksen käsittelyä.

Esitys kuuluu seuraavasti:

“Tuetaan Suomen Nato-jäsenyyttä ja huolehditaan siitä, että puolustusliiton jäsenenä Suomi edistää Euroopan ja maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta.”

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela perusteli puoluehallituksen kirjaamaa kantaa turvallisuusympäristön merkittävällä muutoksella.

– Eurooppalainen turvallisuusjärjestys on kokenut merkittävän kolauksen. Putin on osoittanut, että ei ole olemassa rajoja tai sopimuksia, joita hän kunnioittaisi. Suomen onkin syytä vetää uusia johtopäätöksiä asemastaan maailmassa. Me tarvitsemme uudenlaisia turvatakuita, ja selväksi on tullut, että kaikista vahvimmat takuut saamme Nato-jäsenyyden kautta, Suomela perusteli.

Lopullisen päätöksen puolueen uudesta Nato-kannasta Vihreät tekee puoluekokouksessa toukokuussa.

Lauantaina turvallisuuspoliittisen keskustelun jälkeen Vihreiden puoluevaltuuskunta päätti antaa Vihreiden eduskunta- ja hallitusryhmille seuraavanlaisen mandaatin toimia Suomen turvallisuuden turvaamiseksi.

“Puoluevaltuuskunta antaa vihreiden eduskunta- ja ministeriryhmälle valtuuden toimia muuttuneessa turvallisuusympäristössä parhaaksi katsomallaan tavalla, ja suhtautuu myönteisesti myös mahdolliseen Nato-jäsenyyden hakemiseen.”

– Valtuuskunta kävi hyvin aktiivisen keskustelun, jossa korostui muunmuassa Vihreiden asema rauhanpolitiikkaa tekevänä puolueena sekä tarve kohdata muuttunut turvallisuusympäristö rohkeasti ja määrätietoisesti. Päätös antaa eduskunta- ja hallitusryhmälle valtuudet toimia turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa harkintansa mukaisesti, ja edistää myös Suomen nato-jäsenyyttä. Tämä päätös tehtiin yksimielisesti, valtuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen kommentoi.