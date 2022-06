Vihreiden Saara Hyrkkö: Suostumukseen perustuva seksuaalirikoslaki on iso ajattelutavan muutos, joka jokaisen tässä yhteiskunnassa tulee ymmärtää

- Tämä on iso ajattelutavan muutos, joka jokaisen tässä yhteiskunnassa tulee ymmärtää. Tähän asti seksuaaliväkivallan rangaistavuudessa merkitsevää on ollut se, onko tekijä käyttänyt väkivaltaa ja onko uhri vastustellut. Jatkossa tutkitaan, onko uhrilla ollut aidosti mahdollisuus päättää, haluaako hän osallistua seksuaaliseen tekoon vai ei, Hyrkkö avaa.

Lakiuudistuksen myötä seksuaalirikosten rangaistuksia ankaroitetaan kautta linjan ja erityisesti lapsiin kohdistuvien tekojen rangaistukset kovenevat tuntuvasti. Lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus myös erotetaan selkeästi aikuisiin kohdistuvista teoista.

- Uusi laki suojelee lasten koskemattomuutta aiempaa vahvemmin. Lasten kohdalla tehdään selväksi, että uhri ei ole voinut olla mukana vapaaehtoisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saman ikäluokan nuorten välillä tapahtuvat, molempien osapuolten suostumukseen perustuvat seksikokemukset olisivat laittomia.

Valiokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen, että lakimuutos edellyttää viestintää ja koulutusta. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyisi lain yhteydessä ponnen, jolla edellytettäisiin huolehtimaan uuden lain asianmukaisesta huomioimisesta seksuaalikasvatuksessa ja viranomaisten riittävästä osaamisesta.

- On välttämätöntä varmistaa, että poliisilla, syyttäjillä, tuomioistuimilla ja muillakin viranomaisilla on riittävä osaaminen uuden lain soveltamiseen. Uhrien kokemukset esimerkiksi poliisin suhtautumisesta seksuaaliväkivaltaan ovat valitettavasti vaihtelevia. Poliisilta on voitava odottaa erityisosaamista uhrien kohtaamiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asioiden hoitamiseen. Vain näin voimme varmistaa, että uhrit uskaltavat hakea apua ja oikeutta, Hyrkkö korostaa.

Seuraavaksi valiokunnan mietintö menee eduskunnan täysistunnon käsittelyyn (todennäköisesti viikolla 25). Uuden lain on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa.

Saara Hyrkkö on vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Hyrkkö on ulkoasiainvaliokunnan ja lakivaliokunnan jäsen sekä Eduskunnan seksuaalioikeudet ja kehitys -ryhmän puheenjohtaja.