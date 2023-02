Vihreillä eniten nuoria ehdokkaita sitten 2007 eduskuntavaalien

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyy tiistaina 21.2. Vihreät jättävät täydet ehdokaslistat kaikissa vaalipiireissä manner-Suomessa. Yhteensä Vihreillä on 217 ehdokasta.

- Tässä ajassa tarvitaan vihreitä ratkaisuja niin koulutuksen, ilmaston kuin eriarvoisuuden torjunnankin osalta. Olen piirejä kiertäessäni nähnyt kuinka kovalla innolla näihin vaaleihin on valmistauduttu. Siksi minua ei yllättänyt, että koko maassa on Vihreillä täydet ehdokaslistat. Suomen suunta ratkaistaan uurnilla ja jokaisella äänellä on väliä, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo.

Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 18 % kaikista ehdokkaista eli 39 ehdokasta. Tätä enemmän alle 30-vuotiaita ehdokkaita on ollut viimeksi eduskuntavaaleissa 2007.

- On todella hienoa, että nuoret ovat lähteneet sankoin joukoin ehdolle näissä vaaleissa. Politiikka tarvitsee enemmän eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia päättäjiä. Toivon suurta menestystä nuorimmillekin ehdokkaillemme, kommentoi Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

Taustatietoja Vihreistä ehdokkaista:

Ehdokkaista

naisia 130 = 60 %

miehiä 83 = 38 %

muita 4 = 2 %





Keski-ikä: 41 vuotta (41,26 vuotta tarkalleen ottaen)

Nuoria: 32 kpl = 14,7% (18-28-vuotiaat ehdokkaat eli nuorisolain piirissä olevat)

Alle 30-vuotiaita 39 kpl = 17,9%







Kaikki Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat: https://www.vihreat.fi/ehdokkaat