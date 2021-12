Vihreillä yli tuhat ehdokasta aluevaaleissa

– On tärkeää, että uusien hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluista on päättämässä moninainen joukko ihmisiä. Yhtä lailla kovia sote-osaajia ja palveluiden käyttäjiä eri taustoista ja eri kokoisilta paikkakunnilta. Vihreiden ehdokasjoukko näissä vaaleissa onkin asiantunteva ja monipuolinen, ja uskon että se tulee heijastumaan myös vaalitulokseen, puoluesihteeri Veli Liikanen sanoo.



Vihreiden ehdokkaista on naisia noin 59 %, miehiä noin 41 % ja muita alle 1 %. Ehdokkaiden keski-ikä on 45 vuotta ja eniten ehdokkaita on ikäryhmässä 36–45, joiden osuus on noin 31 % kaikista ehdokkaista. Alle 30-vuotiaita on 13 % ehdokkaista.



– Myös nuoria ehdokkaita on lähtenyt mukaan ilahduttavan paljon. Uskon että tämä antaa osviittaa siitä, että nämä vaalit kiinnostavat myös nuoria, Liikanen sanoo.



Liikanen on tyytyväinen myös siihen, miten ehdokkaita on löytynyt koko maasta.



– Saimme täydet ehdokaslistat Keski-Suomessa, Länsi-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Keskuskaupunkien ohella ehdokkaita on paljon myös pienemmillä paikkakunnilla, kuten Pelkosenniemellä Lapissa, Pöytyällä Varsinais-Suomessa ja Miehikkälässä Kymenlaaksossa. Näissä vaaleissa vihreitä ehdokkaita voi äänestää kaikkialla, missä vaaleja käydään, Liikanen lisää.



Lähestyvät aluevaalit ovat herättäneet mielenkiintoa myös kentällä.



– Olen pitkin syksyä kiertänyt maakuntia, ja jokaisella torilla on riittänyt aluevaaleista kiinnostuneita ihmisiä. Hyvinvointialueilla päätetään ihmisiä lähellä olevista asioista: neuvoloista, vammaispalveluista ja päihdeongelmaisten auttamisesta. Siitä, miten pystymme tarjoamaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tai maksutonta ehkäisyä nuorille, Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela toteaa.



– Näissä vaaleissa jokainen suomalainen voi olla vaalivoittaja. On kyse sitten vähemmistöistä, pienituloisista tai pienessä kunnassa asuvista, sosiaali- ja terveyspalveluiden on palveltava ihan kaikkia, Suomela korostaa.