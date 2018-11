VII Kansainvälisen Jorma Panula Kapellimestarikilpailun semifinalistit selvillä

VII Kansainvälisen Jorma Panula Kapellimestarikilpailun semifinalistit selvisivät tänään toisen alkuerän jälkeen.10 kapellimestaria kisasi tänään jatkopaikoista Vaasan kaupungintalolla. Heistä 6 selvitti tiensä jatkoon. Suomalaisista jatkossa on Kaapo Ijas ja suomalais-brittiläinen Ross Jamie Collins. Muut jatkoon menijät ovat Angus Webster (Englanti), Benjamin Schäfer (Saksa), Gaddiel Dombrowner (Ranska) ja Johannes Zahn (Saksa).



Torstai 15.11.



Semifinaalin ohjelma:

Aaron Copland: El Salón México

Zoltán Kodály: Dances of Galánta

Richard Strauss: Till Eulenspiegel´s Merry Pranks



6 kilpailijaa



10.00-12.30 Semifinaali, á 40 min, 3 kilpailijaa



10.00-10.40 Gaddiel Dombrowner (Ranska) - Copland

10.40-11.20 Benjamin Schäfer (Saksa) - Strauss

11.20-11.50 tauko

11.50-12.30 Kaapo Ijas (Suomi) - Strauss



17.30-20.00 Semifinaali, á 40 min, 3 kilpailijaa



17.30-18.10 Johannes Zahn (Saksa) - Strauss

18.10-18.50 Angus Webster (Englanti) - Kodály

18.50-19.20 tauko

19.20-20.00 Ross Jamie Collins (Suomi / Englanti) - Strauss



Tulokset julkistetaan aikaisintaan klo 21.00.

Finaalin kilpailujärjestys arvotaan.



Torstain semifinaalissa kilpailijat esittävät kolmesta vaihtoehdosta ennalta valitsemansa teoksen. Klo 12.45 kuullaan lisäksi pianisti Jukka Nykäsen teosesittely semifinaalin ja finaalin teoksista.Yle striimaa semifinaalin suorana Yle Areenassa. Semifinaaliin on vapaa pääsy.



Katso semifinaali Areenassa: https://areena.yle.fi/1-4585854



Liput perjantain finaaliin: https://www.netticket.fi/information_plays.php?info_id=11346



Lisätietoja

www.panulacompetition.com



Intendentti Merja Tyynelä, merja.tyynela@vaasa.fi, puh. 040 524 8877

Tiedotus- ja markkinointikoordinaattori Joonas Lantto, joonas.lantto@vaasa.fi, puh. 0400 860 745