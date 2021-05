Viikin lehmät kirmasivat laitumelle – lataa klipit ja kuvat mediasi käyttöön!

Jaa

Suomen urbaaneimmat lehmät ovat jälleen päässeet laitumelle! Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan asukit lähtivät heti innostuneena testaamaan toukokuisen ruohon vihreyttä ja maistuvuutta.

Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan 65:lle lehmälle koitti jälleen kesä, kun ne pääsivät kirmaamaan laitumelle. Jos sää suosii laidunten kasvua, Viikin lehmät ulkoilevat tästä eteenpäin päivittäin.



Koronavirustilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi tapahtumasta ei voitu järjestää yleisötilaisuutta, mutta toivottavasti ensi vuonna päästään taas tuttuun rutiiniin!



Voit ladata täältä lehmien kirmailua koskevat videoklipit ja kuvat mediasi käyttöön. Kuvaajaksi tulee merkitä Helsingin yliopisto.



Oheisista linkeistä löydät myös kaksi haastattelua.

Tohtorikoulutettava Mikael Änäkkälä esittelee mahdollisuuksia hyödyntää droneja ja niiden ottamia kuvia maatalouskäytössä.

Helsinki One Health -apulaisprofessori Peter Krawczel kertoo englanniksi lehmien hyvinvoinnista ja kuinka sitä voidaan mitata.

Nämä ja muut Helsingin yliopiston videot löytyvät myös Helsingin yliopiston YouTube-kanavalta.



Lisätietoja Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilasta ja Viikin kampuksesta

Helsingin yliopiston Viikin tutkimustila sijaitsee Viikin kampusalueella Helsingin kaupungin maapinta-alan keskipisteen tuntumassa. Tilan päärakennuksista on linnuntietä noin seitsemän kilometriä Helsingin ydinkeskustaan.



Viikin tutkimustila on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö. Tilaa käytetään pääasiassa Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteiden tutkimukseen ja opetukseen.



Viikin tutkimustilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 65 lypsylehmää. Vajaa puolet peltoalasta on säilörehu- ja laidunnurmena. Loppuosalla pelloista viljellään viljaa ja valkuaiskasveja, kuten härkäpapua. Pelloilla on vuosittain myös lukuisia koealoja, joilla tehdään esimerkiksi kasvintuotanto- ja maaperätieteisiin sekä teknologiaan liittyvää tutkimusta.



Tutkimustila muodostaa yhdessä Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen kanssa vihreän vyöhykkeen keskelle Helsinkiä. Se kutsuu alueelle paitsi tieteen tekijöitä, myös kaikkia luonnosta, maalaismaisemasta ja ulkoilusta nauttivia vierailijoita.



Viikin kampus, jolla tutkimustila sijaitsee, on vahvasti kansainvälinen. Kampuksella työskentelee lähes 2 000 ihmistä, ja kampuksen neljässä tiedekunnassa on kaikkiaan yli 6 000 opiskelijaa. Vuosittain Viikissä työskentelevät tutkijat julkaisevat lähes 2 000 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia.



Katso myös kampusvideo!