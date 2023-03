Viikkokatsaus 6.–10.3.2023

Syke Policy Brief: Vihreä siirtymä muuttaa talouden energia- ja materiaalivirrat kestäviksi 28.2.2023 08:07:26 EET | Tiedote

Vihreä siirtymä on Suomelle mahdollisuus rakentaa uudelta pohjalta taloudellisesti kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen hyvinvointivaltio. Samalla pystytään vastaamaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin. Yhteiskunnallisella ohjauksella on varmistettava, että kaikki saadaan muutokseen mukaan. Suomen ympäristökeskus hahmottaa uudessa Syke Policy Brief -julkaisussaan toimia, joilla kestävyysmurros saadaan aikaiseksi.