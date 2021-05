Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinin 2021

Jaa

Viinilehti on valinnut Vuoden roseeviiniksi italialaisen, poikkeuksellisen harmonisen roseeviinin. Tänä vuonna kilpailussa jaettiin myös hopea- ja pronssipalkinto.

Roseeviinien suosio, laatu ja tarjonta ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Viinityyli sopii paitsi kesään, myös ruokapöytään ympäri vuoden.

Viinilehden Vuoden roseeviini 2021

Zenato Rosé, San Benedetto 2020, IGT Trevenezie, Italia, Alko 956997

Tuomariston arvio: Avoin ja hyvin raikas, punasävytteinen tuoksu, jossa on herukkaisuutta, kirsikkaisuutta, yrttisyyttä, pirteän sitruksisia vivahteita ja myös jännittävällä tavalla kukkaisuutta. Kuiva, mutta kypsän marjainen maku toistaa tuoksun eloisat aromit. Viinissä on lisäksi vadelman, mansikan ja kypsän punaisen omenan vivahteita. Reilu hapokkuus ja mausteisuus tuovat suutuntumaan ryhtiä ja kantavat kokonaisuutta kevyesti suuta supistavaan ja joulun makeita mausteitakin tarjoilevaan jälkivaikutelmaan.

Ruokasuositus: Selkeämakuinen, paistettu tai grillattu vaalea liha. Myös runsasmakuiset punalihaiset kalaruoat.

Tähtiluokitus: Neljä tähteä

Hinta: 12,48 €

Viinilehden Vuoden roseeviini 2021 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: Zenato Rosé, San Benedetto 2020, IGT Trevenezie, Italia, Alko 956997, 12,48 €

HOPEAA: Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2020, Qualitätswein Pfalz, Saksa, Alko 420397, 12,98 €

PRONSSIA: Wein Hof 519, Pink Riesling, Saksa, Alko tilausvalikoima 903482, 13,29 €

Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: viinilehti.fi/vuoden-roseeviini-2021

Yksittäiset pullokuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).

Näin voittajaviini valittiin:

Viinilehden Vuoden roseeviinin ­valintaa varten Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo maistoivat sokkona maahantuojien kilpailuun lähettämät roseeviinit, joita oli tänä vuonna 72 kappaletta. Viinit ovat pääosin Alkon vakiovalikoimasta, mutta mukana on myös viinimaahantuojien kilpailuun lähettämiä tilausvalikoiman viinejä.

Tuomariston kommentti kilpailusta:

”Kärkikolmikon valinta sujui tänä vuonna suhteellisen helposti. Uudelleen maistamisen ja lyhyen keskustelun jälkeen lasit oli helppo laittaa järjestykseen. Vuoden roseeviini on poikkeuksellisen harmoninen, puhdas-piirteinen ja raikkaan eloisa. Silti se on luonteeltaan seriöösi, eikä siitä ole pyritty tekemään kuluttajaa kosiskelevaa. Italialaisen viinin rypälekoostumuskin on varsin mielenkiintoinen, Rondinella, Cabernet Franc ja Pinot Noir.

Hopeamitali meni hersyvän marjaiselle, saksalaiselle Pinot Noir -roseelle. Suutuntumaa pyöristävästä pikkuruisesta makeudesta johtuen viini on erittäin monikäyttöinen. Se toimii niin seurustelujuomana kuin myös hieman maustetumpienkin ruokien seurassa.

Pronssiviini osoittautui pullon paljastuksen jälkeen mukavaksi yllätykseksi. Se edustaa uutta, trendikästä Pink Riesling -tyyliä. Viehkeässä viinissä Riesling yhdistyy herkullisella tavalla punasävytteisen marjaiseen aromimaailmaan. Uusi rieslingrosee-tyyli – vaikkakin sitä kohdellaan Euroopassa juomasekoituksena – on mielestämme erittäin tervetullut.”

Tuomariston kommentit livenä

Antti Rinta-Huumo ja Juha Berglund maistelevat ja arvioivat valitsemiaan vuoden parhaita roseeviinejä Viinilehti Live -virtuaalitastingissa Viinilehden Facebook-kanavalla torstaina 20.5.2021 klo 18. Tastingia voi seurata ilmaiseksi.

Arviot kaikista viineistä:

Kaikki kilpailuun osallistuneet roseeviinit, niiden arviot sekä viineille tehdyt ruokasuositukset löytyvät Viinilehden nettisivulta:

viinilehti.fi/vuoden-roseeviini-2021 (keskiviikkona 19.5. klo 17 alkaen)

Arviot ja runsaasti muuta kiinnostavaa asiaa roseeviineistä löytyy uusimmasta, 20.5. ilmestyvästä Viinilehdestä. Se on luettavissa irtonumerona myös lehtiluukku.comin kautta.

Antti Rinta-Huumolta voi kysyä myös muita sesonkiin sopivia viinisuosituksia.