Viisi teosta valittu Vuoden museojulkaisu -kilpailun finaaliin

Suomen museoliitto ja ICOM – Suomen komitea järjestävät joka toinen vuosi Vuoden museojulkaisu -kilpailun, jonka voittaja palkitaan Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä 19. toukokuuta 2022.

Vuoden museojulkaisu -kilpailuun lähetettiin 23 museoiden tai niiden yhteistyökumppanien julkaisemaa teosta, jotka ovat ilmestyneet vuosina 2020–2021.

Kilpailun kriteereinä ovat teoksen tietosisältö, esitystavan luettavuus, yleisilme ja graafinen toteutus, sisällön ja esitystavan innovatiivisuus sekä kohderyhmän tavoittaminen.

Museopalkintolautakunnan mukaan viisi finalistia erottuivat hakijoiden joukosta selvästi.

Finalistiteokset 101 glimtar ur Ålands forntid, Chiharu Shiota - Äärirajoilla, Ivan Timiriasew – helsinkiläinen valokuvaaja, Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920-1970 sekä Villa Gyllenberg – Koti Kuusisaaressa keräsivät kiitosta laadukkaasta, monipuolisesta ja kiinnostavasta tietosisällöstä, tyylikkäästä ulkoasusta sekä upeista valokuvista. Tarkemmat kuvaukset teoksista ovat alla liitteenä.

Vuoden museojulkaisu -palkintolautakunnan puheenjohtaja on Suomen ICOMin hallituksen jäsen Anne Laiti. Muut jäsenet ovat kulttuurijohtaja Samu Forsblom, toimittaja Toivo Haimi, museokoordinaattori Elina Makkonen, kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, museonjohtaja Sami Louekari ja museonjohtaja Tuulia Tuomi. Raadin sihteerinä toimii Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori. Anne Laiti ja Tuulia Tuomi eivät osallistu Lahden museoiden julkaisun arviointiin jääviyssyistä.

LIITE



Museopalkintolautakunnan perustelut Vuoden museojulkaisu 2022 -kilpailun finaaliin päässeistä teoksista.

Ålands museum: 101 glimtar ur Ålands forntid

Teos on kattava katsaus Ahvenanmaan historiaan, mutta samalla se kertoo yleisesti pohjoismaisesta esihistoriasta. Kirja on koottu taidekirjan tapaan, mutta museon kokoelmanumerot ja esineen löytöhistoria antavat teksteille museoammatillisen lisäarvon. Teksti on helppolukuista ja kirja saa lukijan innostumaan arkeologiasta.



EMMA – Espoon modernin taiteen museo: Chiharu Shiota, Äärirajoilla / Tracing boundaries

Hieno taidekirja avaa Shiotan taidetta ja työskentelytapaa. Laadukkaille valokuville on annettu riittävästi tilaa ja kuvitus tukee sisältöä erinomaisesti. Poikkeuksellisella tavalla rakennetun näyttelyjulkaisun materiaali ja sidontatapa tukevat sisältöä oivaltavasti.

Helsingin kaupunginmuseo & Kustannusosakeyhtiö Parvs: Ivan Timiriasew – helsinkiläinen valokuvaaja

Tyylikäs ja laadukkaasti tehty teos esittelee valokuvia helsinkiläisestä arjesta sekä kertoo kenraalikuvernöörin adjutanttina toimineesta harrastelijavalokuvaajasta. Tutkimusjulkaisuun on tehty paljon lähdetyötä. Upeat valokuvat ja mielenkiintoinen henkilöhistoria luovat kiinnostavan näkökulman Helsingin ja koko Suomen historiaan.

Lahden museot: Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920-1970

Kirja avaa yhteiskunnan kehitystä ja murroksia oivaltavasti julisteista kirjoitettujen esseiden kautta. Julisteista otetut kuvat täydentävät tekstiä hyvin. Selkeästi kirjoitettu ja kauniisti taitettu kirja houkuttelee selailemaan. Kirja sopii hyvin kaikenikäisille.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö & Kustannusosakeyhtiö Parvs: Villa Gyllenberg – Koti Kuusisaaressa, Villa Gyllenberg – Ett hem på Granö

Laadukas katselukirja kertoo kattavasti porvariskodin elämästä esineiden, ruoan, tapojen, taiteen ja arkkitehtuurin kautta. Tarinaa kuljetetaan rakennuksessa järjestettyjen juhlien kautta ja samalla tutustutaan eri aikakausiin ja niiden tyyleihin. Kauniin kirjan upeat kuvat nostavat tunnelman arjen yläpuolelle.