Viisi tunnettua ruokavaikuttajaa elää viikon hävikkiruoalla – Fiksuruoan hävikkihaaste alkaa tänään

Suomalaisen hävikkiruokapalvelu Fiksuruoka.fi:n hävikkihaaste kannustaa ja inspiroi kuluttajia ja ravintoloita ruokahävikin vähentämiseen. Haasteeseen osallistuvat tänä vuonna ravintoloitsija, kokki ja ruokakirjailija Sikke Sumari, kokki ja ruokavaikuttaja Harri Syrjänen, vuoden 2022 MasterChef Suomi -ohjelman voittaja Petra Väänänen, kokki ja food designer Linnea Vihonen sekä muusikko ja ravintoloitsija Jaakko “Lieminen” Luomanen. Haasteen etenemistä voi seurata vaikuttajien sekä Fiksuruoan sosiaalisen median tileiltä.

"Hävikin pienentämisen puolesta puhuminen on minulle tärkeää ja Fiksuruoan hävikkihaaste tarjoaa siihen hienon mahdollisuuden. Uskon, että moni asia olisi paremmin jos me kaikki oppisimme hyödyntämään hävikkiä jokapäiväisessä elämässämme. Toivon, että voin oman kokemukseni kautta inspiroida ihmisiä rohkeammin hävikkiruoan pariin”, sanoo Jaakko ”Lieminen” Luomanen.

“Olen iloinen, että saamme tänä vuonna haastaa mukaan ruoka-alan asiantuntijat, joille ruokahävikin vähentäminen on sydämen asia ja läsnä niin koti- kuin työkeittiössä. Haasteen idea on paitsi valistaa kuluttajia ruokahävikistä, myös kannustaa heitä rohkeammin hyödyntämään sitä. Tämän vuoden osallistujat pystyvät ammattiensa kautta tarjoamaan ihmisille käytännönläheisiä vinkkejä kehittämällä esimerkiksi hävikkiruokaan pohjautuvia, kotikokeille soveltuvia reseptejä”, kertoo Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu.

Ruokahävikin vähentäminen säästää sekä ympäristöä että kukkaroa

Fiksuruoka pyrkii verkkokauppansa kautta vähentämään ruokahävikin määrää Suomessa ja samalla tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman edullista ruokaa sekä käyttötavaraa.

“Turhaan tuotettu ruoka on globaali ongelma, mutta hävikin vähentäminen omassa arjessa on helppo ja konkreettinen tapa omalta osaltaan vaikuttaa siihen. Ruokahävikin vähentäminen on hyväksi paitsi ympäristölle, myös kukkarolle. Kiihtyvä inflaatio ja ruoan hinnan nousu koskettavat meistä jokaista. Hävikkiruoan hyödyntäminen on yksi tehokas tapa pienentää kotitalouden ruokakustannuksia”, Järvensivu jatkaa.

Fiksuruoka on laskenut, että heidän asiakkaansa säästävät vuositasolla keskimäärin 150–200 euroa. Säännöllisellä ostamisella säästö voi nousta kuitenkin jopa yli 1 000 euroon vuodessa. Fiksuruoan asiakkaat säästävät keskimäärin 40–50 % per tilaus verrattuna vertailuhintoihin.*

Hävikkihaaste on Fiksuruoan kampanja, joka toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä vaikuttajien kanssa. Hävikkihaaste edeltää 12.–18.9. vietettävää kansallista hävikkiviikkoa.

Haasteen etenemistä voi seurata vaikuttajien sosiaalisen median tileiltä:

Harri Syrjänen

Jaakko "Lieminen" Luomanen

Linnea Vihonen

Petra Väänänen

Sikke Sumari

Fiksuruoka



*Vertailuhintana käytetään suurten päivittäistavarakauppojen normaalihintaa. Alennusprosentit on laskettu tästä vertailuhinnasta.