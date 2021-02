Vikajoen uuden sillan rakentaminen alkaa

Vikajoen uuden sillan rakentaminen aloitetaan ensi viikolla kantatiellä 82 Rovaniemellä välillä Vikajärvi-Kemijärvi. Uusi silta rakennetaan vanhan purettavan sillan kohdalle. Liikenne ohjataan rakentamisen ajaksi vanhan sillan viereen viime syksynä rakennetulle kiertotielle.

Vanhan sillan purkaminen käynnistyy heti, kun liikenne on saatu siirrettyä kiertotielle. Kevään aikana rakennetaan uuden sillan väli- ja maatuet ja kesällä sillan kansirakenteet. Uuden sillan pituus on 55 metriä ja leveys on 9,5 metriä. Sillan rakentamisen yhteydessä parannetaan kantatietä 82 vajaan 300 metrin matkalla. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kantatien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Urakoitsijana toimii Kreate Oy. Sillan rakentamiskustannukset ovat 1,53 miljoonaa euroa. Uusi silta valmistuu syyskuun loppuun mennessä.