Viljanen MTK:n valtuuskunnassa: Puolustamme kynsin ja hampain omaisuuden suojaa

Maaseuturahat pelastettiin EU-budjettineuvotteluissa 21.7.2020 13:17:49 EEST | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on tyytyväinen siihen, että sopu EU:n monivuotisesta budjettikehyksestä ja EU:n elvytyspaketista syntyi jäsenmaiden välillä. Myönteistä on myös se, että komission alkuperäinen, maaseudun kannalta erittäin heikko budjettiesitys parani huippukokouksen neuvotteluissa. Suomen saama 400 miljoonan euron erilliskirjekuori maaseudun kehittämiseen on välttämätön. Sillä varmistetaan, että Suomen osuus EU:n maatalousbudjetissa kaudelle 2021-2027 on samantasoinen kuin nykyisellä budjettikaudella.