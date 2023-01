Ville Niinistö: Hiilensidonnan markkinoilla on monia mahdollisuuksia, mutta selkeitä sääntöjä tarvitaan

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2022 hiilenpoistojen sertifiointia käsittelevän esityksen. Ehdotettu asetus parantaa EU:n valmiuksia määrittää, seurata ja todentaa hiilenpoistoja. Eri maiden ja yritysten tavoitellessa hiilineutraalisuutta on päästöjen vähentämisen rinnalla kasvavat markkinat hiilensidonnalle ja -poistolle ilmakehästä, mutta pelisäännöt näille ratkaisuille ovat vielä olemattomat. Se tarkoittaa sitä, että iso osa ns. kompensaatiomarkkinoista perustuu epävarmoihin ja epäluotettaviin ratkaisuihin tai ne eivät ole lisäisiä hiiltä sitovia tai poistavia toimia. Hiilensidonta ja -poisto kattaa sekä luonnon lisäiset hiilinielut että teknologiset ratkaisut.

- Hiilensidonnassa on paljon kestäviä vihreän talouden mahdollisuuksia, kunhan markkinoiden toimintaa ja uskottavuutta saadaan vahvistettua. Esimerkiksi hiiliviljely on maanviljelijöille keino saada taloudellista hyötyä ympäristöhyödyn lisäksi, ja metsätaloudessa metsänomistajien tulot voivat jopa moninkertaistua, kun hakkuiden lisäksi metsänomistajilla on muitakin ansaintatapoja. Teknologiset innovaatiot ja teolliset hiilensidontaratkaisut ovat nekin kehittymässä vauhdilla, ja toimivia ratkaisuja tuottavia edelläkävijöitä tarvitaan. Myös monet kuluttajat haluavat ostaa tuotteita, joiden päästöt on kompensoitu tai jotka voivat hiilensidonnan avulla olla jopa hiilinegatiivisia, Niinistö sanoo.

Viherpesun ja katteettomien lupausten sekä muiden ympäristöhaittojen torjunnassa tulee kuitenkin olla tarkkana.

- Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla on lukuisia esimerkkejä projekteista, jotka ovat olleet suoranaista vedätystä ja joiden hyödyistä ei ole riittäviä näyttöjä. Siksi tarvitsemme selkeitä pelisääntöjä, jotta vältymme viherpesulta ja vastikkeet hiilenpoistojen ostajille ovat selkeät. Sertifioinnin on osoitettava hiilensidonnan tai -poiston olevan lisäistä, kestoltaan pitkäaikaista ja vaikutuksiltaan luotettavaa. Komission pohjaehdotuksessa on laatukriteerejä ilmastohyötyjen osoittamisen, hiilivaraston keston ja projektien kestävyyden, kuten esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, osalta. Europarlamentin tehtävänä on vahvistaa näitä, Niinistö sanoo.



Samalla Niinistö painottaa, että hiilenpoistot eivät saa syrjäyttää välttämättömiä päästövähennyksiä.

- Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan laajasti erilaisia keinoja. Silti on selvää, että päästöjen vähentäminen on aina parempi ratkaisu kuin niiden kompensointi. On kuitenkin sektoreita, joilla päästöjen vähentäminen on erityisen vaikeaa, kuten tietyt raskaan teollisuuden ja liikenteen alat. Myös monet eri alojen yritykset haluavat edetä nopeasti hiilineutraalisuuteen, mutta eivät pysty poistamaan kaikkia päästövaikutuksia välittömästi tai päätösvalta niistä ei ole yritysten itsensä käsissä. Näihin tilanteisiin kompensaatiomarkkinoista voi olla todellista lisäapua ilmastonsuojelulle. Näiden ei-vältettävissä olevien päästöjen määrittelyssä on oltava tarkkana, jotta mitä tahansa ei voida kompensoida ajatuksella “pois silmistä, pois mielestä”, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan sekä valtioilla että yksityisellä sektorilla on annettavaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja käytössään keinoja hiilenpoistojen lisäykseen. Yksityisen sektorin rahoittamat hiilenpoistot tulee pitää erillään julkisen sektorin toimista, eikä niiden rahoittamia toimia tule voida laskea valtioiden maankäyttösektorin hiilinielutavoitteisiin; muutoin tapahtuu ns. kaksoislaskentaa.

Euroopan parlamentti muodostaa oman kantansa komission esitykseen tänä vuonna. Asetuksen pääneuvottelija ympäristövaliokunnassa on EPP:n edustaja, portugalilainen Lidia Pereira. Komissio esittää, että monet yksityiskohdat jätettäisiin myöhemmin päätettäväksi, ja että komission asettama asiantuntijaryhmä olisi tässä keskeisessä roolissa. Niinistön mukaan on parempi saada jo itse asetukseen tarpeeksi vahvat, tiedepohjaiset kriteerit hiilenpoiston kestosta, sekä laatu- ja kestävyyskriteereistä. Näin tehdään lainsäädäntöä, joka takaa sijoittajille ja yrityksille vakaan toimintaympäristön pitkälle tulevaisuuteen.