Viritä verkkokaupasta myyntikone - Verkkokaupan Kasvupolku vauhdittaa verkkokaupan kehitystyötä ja kansainvälistymistä

Verkkokaupan Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma yrityksille, joilla on jo menestyvä verkkokauppa tai sellaisen avaaminen on suunnitteilla muiden myyntikanavien rinnalle.

Ohjelma sopii yritykselle, jos

Myyt konkreettisia tuotteita

Tarvitset apua tuotannon ja logistiikan haasteisiin

Tarvitset apua pakettikaupan haasteisiin

Suunnittelet kansainvälistymistä Euroopan markkinoille

Kasvupolku-ohjelmassa yritykset saavat:

6-7 yritykselle kohdistettu asiantuntijatapaamista

Yhdessä oppimista eri teemoista vertaisten kanssa

Vinkkejä pitchauksen kehittämiseen

Inspiraatiota ja intoa tekemiseen

Kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia kasvun tueksi

Yrittäjille maksuttoman sparrauksen mahdollistavat Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit yhdessä Kasvupolku®-kumppaneiden kanssa. Verkkokaupan Kasvupolun kumppanit ovat OGOship, Talenom ja Vilkas.



Hakuaika ohjelmaan on 14.2.-21.3.2023. Lue lisää!